Neuer Cobinet-Präsident ist aus Buchs Der regionale Firmenverbund Cobinet AG kann auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. Wie es an der GV in Walenstadt hiess, wählte der Verwaltungsrat Umberto De Vito aus Buchs zum neuen Präsidenten. Leo Coray

Wechsel im Präsidium: Gastgeber Robin Jörimann, der neue Präsident Umberto De Vito aus Buchs und sein Vorgänger Placi Wenzin (von links) an der Generalversammlung der Cobinet AG. (Bild: Leo Coray)

Ziel der Cobinet AG ist es, in der Region grosse und komplexe Aufträge aller Art auszuführen, die ein einzelner Betrieb allein nicht erledigen kann. Dem Verbund gehören 30 Firmen mit über 600 Mitarbeitenden aus den verschiedensten Branchen an. Hauptsächlich sind es kleine und mittlere Unternehmen aus dem Sarganserland und dem Werdenberg, aber auch mehrere aus Liechtenstein und der ganzen Südostschweiz. Akquiriert werden die Aufträge meist von der Geschäftsstelle in Buchs, welche die beteiligten Firmen auch bei der Auftragsabwicklung unterstützt.

Wie der abtretende Verwaltungsratspräsident Placi Wenzin am Dienstag an der 18. Generalversammlung der Cobinet AG bei der Firma Jörimann Stahl AG in Walenstadt sagte, war 2018 erneut ein positives Jahr für die Zulieferindustrie. «Die Auftragsbücher bei den Mitgliedern sind noch voll», so sein Fazit. Deshalb habe die Geschäftsstelle grösste Mühe, neue Aufträge bei den Mitgliedsfirmen zu platzieren. Daher wolle der Verwaltungsrat vermehrt Unternehmen ausserhalb der Region Sarganserland-Werdenberg als neue Mitglieder gewinnen.

Vier Firmen als neue Mitglieder gewonnen

Im letzten Jahr gelang dies insofern, als vier Firmen neu zu Cobinet stiessen. Es waren dies die Stiftung Arwole (Sargans), die Jörimann Stahl AG (Walenstadt), die Cimcom Engineering AG (Gossau SG) und die Werner Heeb AG (Steinebrunn TG). Allerdings traten drei Firmen aus dem Verbund aus.

Auch im Bereich Nachwuchsförderung wurde viel getan. So verzeichnete der Berufswahlanlass in Flums eine Rekordbeteiligung. 56 Firmen präsentierten den Jugendlichen 77 Berufe aus den verschiedensten Branchen.

Personell gab es im Verwaltungsrat keine Änderungen. Umberto De Vito (Buchs), Thomas Dürr (Schaanwald FL), Beat Kuchelmeister (Sargans), Plazi Wenzin (Walenstadt) und Christoph Wirth (Grabs) wurden für ein weiteres Jahr bestätigt. Nachdem Wenzin nach fünf Jahren als Präsident demissionierte, aber im Verwaltungsrat verbleibt, bestimmte der Verwaltungsrat Umberto De Vito, Geschäftsführer der Pamag Engineering AG (Flums), zum neuen Präsidenten. Verkaufschef bleibt Andreas Russi (Wangen SZ). Aus der Versammlung wurde angeregt, Mitgliedsfirmen sollten Aufträge in erster Linie an Cobinet-Mitglieder vergeben.

Cobisoft steht vor der Markteinführung

Andreas Russi informierte über das Projekt Cobisoft. Dabei geht es darum, die Bereiche Akquisition, Produktion und Administration bei Cobinet zu automatisieren und den Kunden einen möglichst einfachen Zugang zu ermöglichen. Beispielsweise soll bei Anfragen über die Herstellung grösserer und komplizierter Baugruppen eine Software herausfinden, welche Unternehmen einzelne Teile dafür herstellen können. Neu soll es einen Marktplatz für wiederkehrend benötigte Baugruppen mit Stückzahlen von einem Dutzend bis mehrere Hundert geben. Die Markteinführung des Systems Cobisoft erfolgt an der Technologiemesse Swisstech vom 14. bis 17. Mai in Basel.

Abschliessend stellte das neue Cobinet-Mitglied Robin Jörimannn, Delegierter des Verwaltungsrats, die vor 60 Jahren gegründete Firma Jörimann Stahl AG vor. Wie er sagte, befindet sich der Hauptsitz in Bonaduz.

Im Jahr 2007 wurde die im Tunnelbau starke Firma Bernold in Walenstadt übernommen, im Jahr 2014 kam die Firma Schneider Stahlbau in Jona hinzu. Heute ist die Jörimann Stahl AG hauptsächlich in den Bereichen Stahlbau, Brückenbau, Tunnelbau, Bahntechnik und Blechbearbeitung tätig und beschäftigt 180 Mitarbeitende, davon 50 in Walenstadt. Jährlich werden 13000 Tonnen Stahl verarbeitet.