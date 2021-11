Werdenberg Katrin Schulthess und Alexander Hatziisaak: Die SP-Kreispartei hat ein Co-Präsidium Die SP-Sektionen des Wahlkreises Werdenberg wählten ihren Vorstand neu. Die bisherige Präsidentin Pia Zurbrügg konnte nicht gewürdigt werden, das sie krankheitsbedingt nicht an der HV teilnehmen konnte.

Gewählt: Claudia Sillack, Vizepräsidentin, Katrin Schulthess und Alexander Hatziisaak, Co-Präsidium der SP Werdenberg. Bild: PD

Nebst zahlreichen Vertretern der SP-Sektionen aus dem ganzen Wahlkreis Werdenberg war sogar die neue Kantonalpräsidentin der SP, Andrea Scheck (St.Gallen), kürzlich zur Wahl in Buchs angereist, und auch ehemalige wichtige Mandatsträgerinnen und Mandatsträger wie alt Nationalrätin Hildegard Fässler oder alt Kreisgerichtspräsident Paul Schlegel waren anwesend.

Seit 2018 hat die Buchserin Pia Zurbrügg die Kreispartei geleitet. Das Traktandum ihrer Verabschiedung musste jedoch entfallen, da die scheidende Präsidentin ihre Teilnahme an der Versammlung krankheitsbedingt leider kurzfristig absagen musste. Die Würdigung ihres grossen Engagements in den letzten Jahren wurde darum auf die nächste Zusammenkunft verschoben, hält die Kreispartei in einer Medienmitteilung fest.

Ein Co-Präsidium ziert die Parteispitze

Die Sitzungsleitung übernahm stellvertretend für Pia Zurbrügg Urs Schlegel, Präsident der Sektion Sennwald. Das Haupttraktandum war die Wahl des Präsidiums. Von Amtes wegen sind alle Sektionspräsidentinnen und Sektionspräsidenten Vorstandsmitglieder der Kreispartei, doch das Präsidium und das Vizepräsidium wird gewählt. Neu stellten sich Katrin Schulthess, Kantonsrätin und Gemeinderätin aus Grabs sowie Alexander Hatziisaak, engagiertes ehemaliges Juso-Mitglied und ehemaliger Kandidat für den Kantonsrat und den Gemeinderat Wartau, für ein Co-Präsidium zur Verfügung. Beide wurden einstimmig und mit Applaus in dieses Amt gewählt.

Für das Vizepräsidium stand Claudia Sillack aus Buchs zur Wahl. Sie verfügt über einen grossen Erfahrungsschatz, unter anderem als Betriebsratsvorsitzende in ihrer ehemaligen Heimat Deutschland, hält die Kreispartei in ihrer Mitteilung weiter fest. Auch sie wurde einstimmig und mit Applaus gewählt.

Die neuen Vorstandsmitglieder wurden gleich mit Arbeit eingedeckt, stehen doch die Abstimmungen über die Pflege-Ini- tiative, das Covid-Gesetz sowie die Justiz-Initiative an. Sowohl die Pflege-Initiative als auch das Covid-Gesetz befürwortet die Partei, die Justiz-Initiative lehnt sie ab. Die Annahme der Pflege-Initiative sei enorm wichtig für die gesamte Bevölkerung, da sich nur durch Verbesserung der Arbeitsbedingungen und der Ausbildung der Pflegenden die Probleme und der Mangel in diesem Beruf beheben liessen. «Aus Gründen der Vernunft» sagt die SP ebenfalls Ja zum Covid-Gesetz.

Kantonale Klima-Initiative vorgestellt

Zum Schluss der Versammlung stellte die Kantonalpräsidentin Andrea Scheck die kantonale Klima-Initiative vor, die soeben lanciert wurde. Sie fordert, dass der Kantonsrat die gesetzlichen Grundlagen für einen Klimafonds schafft, damit fossile Heizanlagen ersetzt, Stromgewinnung durch erneuerbare Energien ausgebaut sowie gezielte Massnahmen zur Energieverbrauchsreduktion getroffen werden können. (pd)