Clemente-Hattrick in nur 16 Minuten: FC Buchs erreicht im Cup den Viertelfinal Im Schweizer Cup bezwingt der FC Buchs den oberklassigen FC Frauenfeld mit 3:0.

Francesco «Cecco» Clemente hatte im Cupspiel Buchs gegen Frauenfeld seinen grossen Auftritt: Innert 16 Minuten erzielte er einen Hattrick und schoss so seine Farben in den Viertelfinal.

(pd) Im 1/8-Final der Vorrunde des Schweizer Cups trat Buchs gegen Frauenfeld von Beginn an mit viel Selbstvertrauen auf und wollte zeigen, dass man gegen höherklassige Gegner bestehen kann. Bereits nach fünf Spielminuten zog Kevin Rohrer davon und konnte nur noch mit Foul gestoppt werden. Die gelbe Karte war in diesem Fall die mildere Auslegung. Kurz darauf war es Torhüter Zangger, der mit einer sicheren Intervention den Buchser das notwendige Selbstvertrauen stärkte. Danach war es Mika Lippuner, der mittels Kopfball auf Hereingabe von Istrefi die Führung verpasste.

In der Folge neutralisierten sich die Mannschaften in diesem intensiven Spiel am Mittwochabend auf der Buchser Rheinta, bevor es vor der Pause noch einmal zu einigen Chancen kam. Lippuner per Kopf und Istrefi mit einem Schuss ans Lattendreieck verpassten die Buchser Führung knapp. Kurz darauf war es dann noch einmal Zangger, der in Schmeichel-Manier einen abgefälschten Lobball mit einem unglaublichen Reflex über die Latte lenkte bevor noch einmal Istrefi die Buchser Führung knapp verpasste. Trotz zahlreicher Einschussmöglichkeiten ging es torlos in die Kabinen.

Gutes Händchen bei Einwechslung

Nach der Halbzeit-Pause war es ein Gäste-Stürmer, der nach einer Buchser Intervention beim Schiedsrichter zu heftig reklamierte und einen Platzverweis als Konsequenz akzeptieren musste. Die Chance der numerischen Überlegenheit liess sich Buchs nicht entgehen. Keine Minute auf dem Platz verwerte Francesco Clemente ein Zuspiel von Kevin Rohrer mittels Heber zum viel umjubelten Führungstreffer. Kurz darauf war es wiederum Clemente, der nach einem herrlichen Zuspiel von Istrefi die Führung gekonnt ausbaute. Die Vorentscheidung war gefallen und in der Nachspielzeit spielten Clemente und Rohrer die Hintermannschaft gekonnt aus und ersterer vollendete gekonnt.

Das Buchser Team überzeugte mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung und hat sich diesen Sieg verdient. Hervorzuheben ist dabei sicher auch die Abwehrleistung. Gegen einen starken Gegner konnte man sich ein Spiel zu Null zu Gute Schreiben