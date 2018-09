«Chrüzgass-Heiri» ist 100 Jahre alt Der an der Kreuzgasse 1 wohnhafte frühere Landwirt Heinrich Hofmänner kann heute Dienstag, den 4. September, mit beneidenswerter Gesundheit seinen hohen Geburtstag feiern. Hansruedi Rohrer

Der 100-jährige Buchser Heinrich Hofmänner –«Chrüzgass-Heiri» – auf einer Bank beim neuen Bushof. (Bild: Hansruedi Rohrer)

Immer noch interessiert, was in der Welt und natürlich in der Region und in Buchs passiert und läuft, und erst kürzlich mit Tochter Susi den neuen Buchser Bushof inspizierend: Das ist Heiri Hofmänner, besser bekannt unter dem Namen «Chrüzgass-Heiri». Es ist ein echtes Original – im höchst positiven Sinn. Und was den Bushof betrifft: Heiri freute sich über dessen Anlagen und Einrichtungen, jedenfalls kam nichts Negatives über die Lippen. Was Heiri Hofmänner auch noch ist: ein mit einer gehörigen Portion Humor gesegneter Mann.

Im Altsäss war es diesen Sommer angenehm kühl

Der grössten Hitze sei er in diesem, sich nun zu Ende neigenden heissen Sommer kurzerhand bergwärts entflohen, verriet er. «Im Altsäss oben war es kühler und sehr angenehm», sagte er. Man hat den Mann natürlich per Auto hochgefahren. Ansonsten sitze er manchmal auch im kühlen Schatten des Birnbaums bei seinem Haus an der Kreuzgasse. Heiri Hofmänner strahlt aber eine grosse Zufriedenheit aus. Vielleicht ist es seine reichhaltige und arbeitsreiche Vergangenheit, an deren glückliche Stunden er sich gerne erinnern mag. Glücklich ist er jedoch bestimmt, wenn Bekannte oder eines seiner Kinder zu Besuch kommen und ihn ausfahren. Früher hat er viel mit seiner verstorbenen Frau Susanne Carreisen unternommen.

Stets gerne auf die Alp und hoch zu Rosst

Als Landwirt arbeitete Heiri Hofmänner in seinen Berufsjahren gerne mit Pferd und Wagen. Das bäuerliche Handwerk allerdings war früher nicht immer einfach. Es war streng. Nach der Übernahme des Betriebs durch seinen Sohn Heiri zog es den Jubilar mit stolzen 79 Jahren aber auf die Alpen. Auf Malbun, Arin, Palfris, Farnboden und im Fürstentum Liechtenstein bezog er Station, wo er zum Rechten schaute. Sein grosses Fachwissen kam ihm da zugute. Und als Militär-Dragoner wusste Heiri stets auch, wie mit dem Pferd – dem treuen Kameraden – umzugehen ist, auch im schwierigen Einsatz. Ja, und ein paar Mal reichte es dem leutseligen und geselligen «Chrüzgass-Heiri» sogar bei Springkonkurrenzen zu Spitzenrängen.

Es liegt in der Natur der Sache, dass es der 100-jährige Buchser Heiri Hofmänner heute etwas gemächlicher nimmt. Aber trotzdem, wie bereits eingangs erwähnt, beobachtet er interessiert und vif das Tagesgeschehen, freut sich an der Natur, an einem guten Essen, an einem Ausflug und an einem Schwatz. Es ist wohl angebracht, dass dem «Chrüzgass-Heiri» an dieser Stelle viel Glück, Gesundheit und Zufriedenheit gewünscht wird.