Chlauseinzug in Grabs war der Höhepunkt für die Kinder Der Chlaus- und Weihnachtsmarkt vom Samstag bot eine breite Auswahl an handwerklichen und kulinarischen Geschenksartikeln. Hanspeter Thurnherr

Darauf haben alle gewartet: Der Samichlaus kommt auf einem Fuhrwerk angefahren. (Bilder: Hanspeter Thurnherr)

Dank des trockenen und milden Wetters war ein grosser Publikumsaufmarsch garantiert. Mit den liebevoll geschmückten Ständen und den vielen, grösstenteils handwerklichen Produkten und kulinarischen Köstlichkeiten sorgte der Markt für eine vorweihnachtliche Stimmung. Von selbstgemachten Delikatessen über Weihnachtsdekorationen bis zu Geschenksartikeln aller Art reichte die Palette. Die Besucherinnen und Besucher nutzten die Gelegenheit, bei einem feinen Getränk oder einer mundenden Speise – auch dieses Jahr war die Auswahl dazu erstaunlich breit – sich mit Bekannten im Gespräch auszutauschen.

Das Angebot des Grabser Weihnachtsmarkts war vielfältig.

Mit ihren weihnächtlichen Klängen erfreute am Mittag eine Gruppe von flötenspielenden «Engeln» die Marktbesucher. Am frühen Abend machte es ihnen die Dorfmusig Grabs nach. Die adventliche Stimmung steigerte sich beim Eindunkeln noch, als die Lampen und Lichterketten an den Ständen ihr wärmendes Licht erstrahlen liessen. Für die Kinder folgte nun der Höhepunkt. Begleitet von Schülern mit ihren Lichtern zog der Samichlaus mit Esel auf einem von Rössern gezogenen Wagen auf dem Marktplatz ein. Er brachte den Kleinen die begehrten Grittibänzen mit. Verteilt wurden sie erst, nachdem einige Kinder ihre Sprüchlein aufgesagt hatten.