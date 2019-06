BZB möchte Kompetenzzentren für die Berufsbildung, mit entsprechenden Mengengerüsten Rektor Beni Heeb und Prorektor Peter Keller zeigten an einer Informations- und Diskussionsveranstaltung im BZB auf, welche Kriterien es aus ihrer Sicht für die strategische Planung der Berufsbildungsinstitutionen zu berücksichtigen gilt. Heidy Beyeler

An einem Informationsanlass wurde aufgezeigt, wie sich das BZB in Buchs die Strategie und den Investitionsplan für die Zukunft der Institutionen in der Berufsbildung wünscht. (Bild: PD)

Im Juni wird der Kantonsrat das Postulat «Strategische Investitionsplanung für Sekundarstufe II» behandeln. Zu einem Anlass lud das Berufs- und Weiterbildungszentrum Buchs (BZB) Behördenvertreter und Kantonsräte ein, um über die strategische Investitionsplanung seitens der Berufsbildung zu informieren und zu diskutieren.

Mit konstruktiven Ideen einen Beitrag leisten

«Für uns ist die Region Sargans-Werdenberg-Rheintal-Liechtenstein sehr wichtig», betonte Beni Heeb. Das BZB habe sich seit längerem mit dieser Thematik auseinandergesetzt, sodass man zur Entscheidungsfindung mit konstruktiven Ideen einen Beitrag leisten könne. «Was wollen wir?», so Heeb und gab gleich die Antwort.

«Wir wollen das BZB stärken und eine hohe Auslastung erreichen. Und wir möchten eine neue, flexible Schulkreiseinteilung.»

Er spricht sich für die Schaffung von Kompetenzzentren aus. Dazu brauche es entsprechende Mengengerüste. Synergien mit anderen Bildungsinstitutionen, beispielsweise zwischen NTB und BZB, seien optimal um den Anschluss an die Weiterbildung vor Ort zu gewährleisten.

«Wir finden es gut, dass eine Gesamtübersicht über den ganzen Kanton erstellt wird und sind überzeugt, dass wir so die Bildungsregion Alpenrheintal zwischen Chur und Bodensee weiter stärken können.»

Zusammenarbeit von grösster Bedeutung

Mit den Worten «Ich hoffe nur, dass die Debatte um die Berufsschule schliesslich nicht so rauskommt wie bei den Spitälern – mit zu vielen Standorte», eröffnete ein Teilnehmer die Diskussionsrunde. Dazu hatte der BZB-Rektor eine klare Meinung: Wenn man die Planung sauber an die Hand nehme und Massnahmen aufgrund der Gesamtbeurteilung relativ schnell umsetze, dann werde man nicht in ein Fiasko hineinlaufen.

Es gebe Möglichkeiten, dass ein Standort mit verschiedenen Satelliten geführt werde. Zum Beispiel die verstärkte Zusammenarbeit der beiden Berufsschulzentren Buchs und Sargans. Das würde beide stärken. In diesem Fall spiele Liechtenstein eine wesentliche Rolle, weil das Interesse gross sei, dass die Lernenden aus dem Ländle möglichst nah unterrichtet würden. Entscheidend sei, wie man zusammenarbeite, argumentierte Beni Heeb vor den Anwesenden.

Die Zentralisierung in St. Gallen in Frage gestellt

Bei der Standortfragen wurden weitere Ideen vorgebracht. So müsse man sich überlegen, ob die Zentralisierung der Stadt St.Gallen so beibehalten werden muss. Strategisch werde der Standort Sargans als einer der besten beurteilt.

Man könnte mit St.Gallen Süd (Buchs und Sargans) einen Kontrapunkt setzen, sodass die Stadt St. Gallen entlastet werde, und die Jungen einen kürzeren Weg hätten, ergänzte Franz Anrig, Rektor Berufs- und Weiterbildungszentrum Sarganserland.

Immobilienkosten sind auf dem Land tiefer

Ein weiterer Anwesender führte ins Feld, dass im Vergleich zu den ländlicheren Regionen auch die hohen Immobilienkosten in der Stadt für die Entscheidungsfindung mitberücksichtigt werden.

Im Anschluss an den offiziellen Teil wurde bei einem kleinen Apéro angeregt weiter über die «strategische Investitionsplanung für Sekundarstufe II» diskutiert. Der weitere Schritt zu diesem Thema wird an der Juni-Session nächste Woche vom Kantonsrat behandelt.