Am Dienstagabend informierte das Team rund um Paul Schaub, dem neuen Besitzer des Seminarhotels Alvier, die Behörden über seine Pläne. Andreas Bernold, Gemeindepräsident Wartau, äussert sich positiv zur Zukunft: «Der Gemeinderat Wartau ist erfreut, dass ein Investor für das ehemalige Seminarhotel Alvier gefunden wurde. Herr Schaub beabsichtigt in den bestehenden Gebäuden ein Gesundheitszentrum zu realisieren, was eine nachhaltige Nutzung der Gebäude sicherstellt. Das Projekt schafft Investitionen und Arbeitsplätze für die Gemeinde Wartau, was der Gemeinderat sehr begrüsst.» (kuc)