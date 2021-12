Der Radio- und Fernsehpreis der SRG Ostschweiz 2021 geht an Gian Ehrenzeller, Fotograf bei Keystone-SDA. Die Preisverleihung fand am Mittwoch im Pfalzkeller in St. Gallen statt. Der Preis ist mit 10'000 Franken dotiert und wird von den Ostschweizer Kantonen gestiftet.