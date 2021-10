Buchs/Grabs Tor in letzter Minute: Der FC Buchs im Siegesglück Beim Derby zwischen dem FC Grabs und dem FC Buchs geht Letzterer dank einem Tor in der 92. Minute als Tabellenleader in die Winterpause.

Die Buchser Elf verstand es, bereits zu Spielanfang massiv Druck auf die Grabser Abwehr aufzubauen. Bild: Michelle Schnider

In der 4. Liga Gruppe 2 schenkten sich die beiden zum Lokalderby angetretenen Mannschaften ab der ersten Minute nichts – vor allem den Buchsern gelang es erfolgreich und nachhaltig Druck aufzubauen in der gegnerischen Spielhälfte. Folgerichtig gingen die Gäste kurz vor dem Halbzeitpfiff in die verdiente 0:1-Pausenführung. Daniel Pereira hatte den bereits ausserhalb des Strafraums agierenden Grabser Goalie ausgetrippelt und den Ball sicher ins Tor gelenkt.

Der FC Grabs startete stark in die Partie

Zu Beginn der zweiten Halbzeit gelang es auch der Heimmannschaft vermehrt, Druck auf Buchs aufzubauen und die Gegner mehrfach unter Torbeschuss zu nehmen. Meist endeten die Aktionen jedoch mit dem ballsicheren Buchser Goalie, der zunächst unbezwingbar schien – zumindest bis zur 78. Minute, als der frisch eingewechselte Manuel Eggenberger nach einer konfusen Strafraumaktion der Grabser den Ball doch ins untere Eck einschieben konnte. Der Ausgleich zum 1:1 versetzte die ausserordentlich gut besuchte Grabser Heimkurve in Hochstimmung, die Party schien lanciert.

Entscheidende Nachspielzeit

Zu diesem Zeitpunkt ahnte niemand, was nach der regulären Spielzeit noch auf die treu in der Kälte ausharrenden Grabser Fans zukommen würde. Aus einer Kontersituation heraus gelang Nasid Rustemi in letzter Sekunde der zweite Buchser Treffer zum undankbaren Schlussresultat von 1:2 für die Heimmannschaft.

Der eingewechselte Siegestorschütze Rustemi meinte rückblickend:

«Mein Tor war eine Erleichterung für unser Team, unsere konstante Saisonleistung wird mit der Tabellenführung Ende Vorrunde belohnt.»

Es zeichne das Buchser Team aus, dass sie auch aus dem Rückstand wieder gefährlich werden und aufholen können, wie schon gegen Sargans gelungen. Beim sichtlich enttäuschten Heimteam tönte es nach dem Spiel naturgemäss anders. Manuel Eggenberger, welcher den Ausgleichstreffer erzielt hatte, sprach seiner Mannschaft aus dem Herz:

Manuel Eggenberger, FC Grabs. Bild: Michelle Schnider

«Wir hatten das 1:1 mit unserem Comeback hart erkämpft, da war dieser Gegentreffer zum Schluss sehr ernüchternd.»

Unglücklich war der Abschluss des Spiels allemal, das letzte Quäntchen Glück hatten die Buchser im Endeffekt auf ihrer Seite – über die konstante Saison hinweg betrachtet durchaus verdient.