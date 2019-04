Buchserin Doris Büchel erhält für ihre «Edition Onepage» den Förderpreis des Kantons

Am 17. Mai, verleiht die St.Gallische Kulturstiftung in Rapperswil einen Förderpreis in der Höhe von 10'000 Franken an die in Buchs aufgewachsene Doris Büchel. Sie gibt ein einzigartiges Magazin heraus.