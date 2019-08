Buchserfest: Am Samstag ist es zum 37. Mal soweit

Der Werdenberger & Obertoggenburger hat die wichtigsten Fakten, die Sie fürs Buchserfest wissen müssen, zusammengefasst.

Katharina Rutz

1. Stände

Genau 98 Stände zählt die Standübersicht am 37. Buchserfest. Das heisst, auch dieses Jahr sind die Plätze in der Bahnhofstrasse ausgebucht. Da findet man den Stand von Kickboxing Buchs in unmittelbarer Nachbarschaft zur Katholischen Frauengemeinschaft. In Sachen Sport ist von Schach, über Schiessen, zu Volleyball und Schwimmen alles vertreten. Zusammen mit den anderen Vereinen und Partnern schaffen sie das ideale Ambiente für ein verbindendes, fröhliches Spektakel unter freiem Himmel.

2. Shows

Erstmals bietet das Buchserfest ein Frühschoppenkonzert mit den Zweiländer Musikanten von 11 bis 14 Uhr beim Pontonierfahrverein. Ihr Repertoire umfasst Schlager, Oldies, Böhmisch-Mährisch, Swing und Jazz. Auf der Krempelbühne spielen mit insgesamt sechs Bands so viele wie noch nie am Buchserfest. Aus der Region spielen «Hell Pony» und «A place left to hide». Der Buchser Andy Schwendner tritt mit dem Trio «AVA» auf. Zur Strassenparty tragen aber auch die Vereine bei und auf der Buchserfest-Bühne «d’Gass» gibt es von der Mini-Disco bis zum Salsa Tanz Angebote zum Mitmachen.



3. Essen

Kulinarisch lässt das Buchserfest wohl keine Wünsche offen. Wer es traditionell mag, bestellt sich eine Bratwurst, Pommes oder ein Schnitzelbrot. Selbstverständlich werden auch Pizza, Hot Dogs, Crêpes und Kuchen angeboten. Fleischliebhaber können hausgemachten Burgerkreationen, Fleischspiess- oder Grill-Spezialitäten geniessen. Wer es exotischer mag, der findet griechisches, indisches, bosnisches, orientalisch-syrisches, thailändisches, ungarisches oder nordostafrikanisches Essen.



4. Alkohol

An Jugendliche unter 16 Jahren darf bekanntlich kein Alkohol abgegeben werden. Unter 18-Jährige dürfen nur Bier, Wein oder Most bestellen. Damit am Buchserfest nicht an jedem Alkoholverkaufsstand der Ausweis gezeigt werden muss, gibt das KOJ Werdenberg gegen Vorweisen der Identitätskarte verschiedenfarbige Bändel ab. An beiden Enden und in der Mitte der Bahnhostrasse besteht die Möglichkeit, sich «bändeln» zu lassen und am Projekt «smartconnection» teilzunehmen. Übrigens gibt es dort auch gratis Gehörschutzpfropfen.



5. Trophy

Suchen, spielen, gewinnen: Die Buchserfest-Trophy bietet von 13 bis 17 Uhr abwechslungsreiche Disziplinen an 13 Vereins-Ständen. Der Einstieg zum Parcours ist überall möglich. Die Spiele sind für Kinder ab fünf Jahren geeignet und Teilnahmekarten gibt es bei allen beteiligten Trophy-Ständen. Wer zehn der 13 Aufgaben erfüllt, darf auf eine besondere Überraschung hoffen.



6. Kinder



Die Kinderbetreuung ist am Buchserfest wiederum gewährleistet. Jungwacht & Blauring Buchs/Grabs bieten Kinderanimation und einen Hort für die Kleinsten. Beim Alvier-Parkplatz befindet sich von 11 bis 18 Uhr der Spielbus. Der Buchserfest-Clown sowie Feen sind unterwegs und überreichen Ballons und Key-Chains auf der Festmeile. Der Mitenand-Treff präsentiert im Hotel Buchserhof das Kasperlitheater mit Aufführungen um 10.30, 11.30 und 13.30 Uhr.



7. Kassa



Eine Kasse suchen die Gäste des Buchserfestes auf dem ganzen Areal vergebens. Die grösste Strassenveranstaltung zwischen Chur und St. Gallen ist gratis. Hier treffen sich Einheimische, «Heimwehbuchser» und Gäste und geniessen ein attraktives Programm für Gross und Klein. Für die anderen Infrastrukturen ist natürlich gesorgt. Parkplätze gibt es am Marktplatz beim Werdenbergersee sowie bei der Rondelle. Insgesamt fünf Bancomaten befinden sich auf dem Festgelände. WC-Anlagen befinden sich hinter dem Rathaus, gegenüber des Hotels Buchserhof, an der Bäckergasse, an der Grünaustrasse/Ecke Volksgartenstrasse und auf dem Alvierparkplatz (die beiden letzteren Standorte sind behindertengerecht).



8. Shuttle

Nach dem Buchserfest sicher nach Hause zu kommen, gestaltet sich dank des Shuttel-Service ab Bahnhof Buchs als ein Leichtes. Auf den Nachtbussen in Richtung Sargans (Abfahrt um 00.03, 01.15 und 02.40 Uhr) und in Richtung Altstätten (Abfahrt 00.03 bis Oberriet, 01.03 und 02.40 Uhr) bezahlen Buchserfest-Gäste nur den üblichen Nachtzuschlag von fünf Franken. Der reguläre Tarif wird von den Buchserfest-Veranstaltern offeriert. Für die Hinfahrten gilt der reguläre Tarif. Fahrplan unter www.rtb.ch.