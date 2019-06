Buchser Pontoniere siegen am Chnüppu-Cup in Wallbach Thomas Müntener konnte sich im Final über alle Kategorien als Chnüppu-Cup-Sieger feiern lassen. Vier Kategoriensiege und eine Kranzauszeichnung im Rudern erreichte die Werdenberger Crew.

Reines Buchser Siegerpodest im Einzelschnüren: Lucas Maillardet, Cedric Kaiser und Silvan Lazzeri (von links). (Bild: PD)

(pd) Am Samstag fanden in Wallbach (Aargau) am und auf dem Rhein nationale Pontonier-Wettkämpfe statt. Mit Thomas Müntener gewann der Dominator im Einzelschnüren der letzten Jahre die Gesamtwertung in eindrücklicher Manier. Auf dem Parcours mit einer Abfolge von Knoten, welche korrekt und auf Zeit ausgeführt werden müssen, distanzierte er die Konkurrenz deutlich.

Bei den Jungpontonieren gewannen Daniel Dörig und Cedric Kaiser im Einzelschnüren in ihrer jeweiligen Kategorie. Daneben resultierten noch weitere zwölf Kranzauszeichnungen für den Pontonierfahrverein Buchs.

Hoch einzuschätzender Ruder-Erfolg

Im Gruppenschnüren muss ein Objekt aus Rundhölzern von einem Dreier-Team mittels Seilverbindungen auf Zeit korrekt aufgestellt werden. Die Titelverteidiger aus Buchs mit Bruno Schwendener, Thomas Müntener und Mario Schwendener liessen nichts anbrennen und holten den Sieg souverän. Drei weitere Buchser Gruppen holten eine Kranzauszeichnung.

Sehr erfreulich ist der ausgezeichnete vierte Rang von Lucas Maillardet und Cedric Kaiser im Rudern. Die Jungpontoniere mussten auf dem hochgehenden Rhein zwei Läufe fahren. Da in Buchs an ein Training auf dem Rhein seit Wochen nicht zu denken ist, ist das Resultat der jungen Wettkämpfer umso höher einzuschätzen.