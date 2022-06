Buchser Schwimmclub Nola Menzi holt sich in Romanshorn den Ostschweizer Meistertitel An den Meisterschaften des Regionalverbands Ostschweiz (ROS) sicherte sich der Schwimmclub Flös Buchs vier Medaillen.

Die erfolgreiche Damen-Staffel mit Csenge Molnàr, Mara Bürer, Nola Menzi und Leonie Menzi (von links). Bild: PD

Rund 200 Athletinnen und Athleten massen sich bei schönstem Wetter im grosszügigen Freibad in Romans­horn an der Sommermeisterschaft des Regionalverbands Ostschweiz (ROS). Der ROS gehören Vereine an aus den Kantonen St.Gallen, Appenzell AI/AR, Thurgau, Graubünden, Glarus und Schaffhausen sowie die Schwimmgemeinschaft Liechtenstein.

Der Buchser Schwimmclub war an den Wettkämpfen recht erfolgreich und durfte sich in den Einzelbewerben über zwei Podestplätze freuen: je einmal Gold und Silber. Dazu kommen zwei dritte Plätze in den Staffelrennen.

Mit neuen Clubrekorden aufs Podest geschwommen

Beide Einzel-Medaillen gingen aufs Konto von Nola Menzi. Die Brustspezialistin stellte über 200 und 100 Meter Brust neue persönliche Bestzeiten auf, was ihr zwei neue Clubrekorde und eine Gold- respektive Silbermedaille einbrachte. Auch über 50 Meter Brust hatte die 14-jährige Schülerin die Nase vorn und schlug als Erste an. Da die Kurzdistanzen nur als Mehrkampf zählten, gab es trotz Sieg keine Medaille.

Einmal mehr überzeugte das Flöser Aushängeschild Rufus Bernhardt. Zwar durfte er im Einzel keine Medaille mit nach Hause nehmen, doch mit zwei zweiten Plätzen über die Kurzstrecken 50 Meter Schmetterling und 50 Meter Rücken deutete er sein Potenzial an. Über 200 Rücken schwamm er knapp am Podest vorbei und belegte Rang vier.

Zwar blieb er an diesen Meisterschaften bei allen Rennen knapp über seinen Bestzeiten, aber sein Fokus liegt derzeit auf den Langbahn-Schweizer-Meisterschaften, die Mitte Juli in Sursee ausgetragen werden. Julius Schmitz platzierte sich als bester Flöser im Mehrkampf auf Rang sechs und durfte für seine soliden Leistungen in allen Lagen ein Diplom in Empfang nehmen.

Leonie Menzi (100 Meter Brust, Rang sechs), Levin Hodzic (100 Meter Brust, Rang sechs), Felix Lerchner (400 Meter Freistil, Rang sechs und 200 Meter Freistil, Rang sieben), Aurelio Azzarone (100 Meter Schmetterling, Rang acht) und Mara Bürer (100 Meter Schmetterling, Rang acht) sicherten sich Startplätze in den Finalläufen und überzeugten in ihren Paradedisziplinen.

In die Ostschweizer Top Ten schwammen ausserdem Adriana Azzarone, Dominic und Vivienne Feuz, Csenge Molnár, Levente Nagypál, Julius Schmitz und Lukas Strojny.

Wichtige Wettkampferfahrungen sammelten die jungen Schwimmerinnen und Schwimmer Dilaya und Zelia Dallas, Julian und Natalia Diez, Moana Finja Hardegger, Layla Hitzert, Dalila Hodzic, Jana Luft, Akos Daniel Marton, Dario Radiceski, Marc und Victor Santeiu und Amir Zargartou.

Staffel-Erfolge bei den Mädchen und Knaben

Starke Rennen zeigten die Buchser Damen- und Herrenstaffeln über 4×100-Meter Lagen. Csenge Molnár, Mara Bürer und Leonie und Nola Menzi sicherten sich in einem spannenden Rennen mit einem neuen Clubrekord die Bronzemedaille. Rufus Bernhardt, Lukas Strojny, Felix Lerchner und Levin Hodzic taten es den schnellen Damen gleich und schafften es im Ostschweizer Vergleich ebenfalls mit einem neuen Clubrekord auf Rang drei.

Die Trainer zeigten sich zufrieden mit den Resultaten der beiden jungen Teams. «Wir trainierten dieses Jahr in mehreren 50-Meter-Becken in der Region und konnten uns so besser auf die Freibad-Wettkämpfe vorbereiten», erklärt Coach Milan Stojilkovic.