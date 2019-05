Buchser Schwanenfamilie tankte Energie an der Coop-Tankstelle

Die fünfköpfige Schwanenfamilie vom Werdenbergersee hat sich am Dienstag für ein Nickerchen an der Coop-Tankestelle aufgehalten. Die Kantonspolizei St. Gallen konnte die Tiere davon überzeugen, in Richtung See weiterzuziehen.