Buchser können aus zehn Personen für die fünf Stadtratssitze auswählen – die Kandidierenden in der Stadt Buchs stellen sich vor In Buchs hat die Bürgerschaft am 27. September bei der Wahl des Stadtrates eine grosse Auswahl. Sie kann unter zehn Kandidatinnen und Kandidaten, darunter die zwei Bisherigen Heinz Rothenberger und Jules Strub, für die Besetzung der fünf Sitze für die Amtsdauer 2021­– 2024 auswählen.

Exklusiv für Abonnenten

Bei der Wahl des Stadtrates hat die Buchser Bürgerschaft eine grosse Auswahl. Bild: Heini Schwendener

Von der FDP treten drei Kandidierende an, von der CVP und der SVP zwei, von der SP eine. Zwei Kandidierende sind parteilos.

Stadtpräsident Daniel Gut und Schulpräsidentin sowie Vize-Stadtpräsidentin Katrin Frick kandidieren für eine weitere Amtsdauer.

Heute stellen sich im Werdenberger & Obertoggenburger (W&O) die Kandidierenden für das Stadtpräsidium, den Stadtrat und das Schulpräsidium der Stadt Buchs vor, die im 1. Wahlgang antreten.

Daniel Gut im Porträt SP.

Jahrgang: 1959.

Verheiratet, drei erwachsene Kinder

Ausbildung / Beruf: Dr. ing. agr. ETH Zürich, Stadtpräsident Buchs

Engagement politisch/ sozial: Kantonsrat 2012–2019; Präsident Aggloprogramm; Leitung Fachgruppe ÖV RSW und IG Bahn im Rheintal; Vorstand Südkultur und Verein Schloss Werdenberg; Mitglied Hochschulrat NTB; Co-Leitung Fachgruppe Bildung RSW; Präsident PrimaJob

Was ist die Motivation für Ihre Kandidatur?

Daniel Gut. Bild: Urs Bàrlocher

Buchs entwickelt sich dynamisch. Der laufende Ortsplanungsprozess ist für eine lebenswerte Stadt prägend. Fehler, die auch ich mitverantworte, sind zu korrigieren. Z. B. soll der öffentliche Raum stärker begrünt sein für ein besseres Mikroklima. In der Agglomeration Werdenberg-Liechtenstein und in der Region Sarganserland-Werdenberg muss enger zusammengearbeitet werden, z. B. bei der Positionierung als attraktive Wohn- und Arbeitsregion mit tollem Kulturangebot und beim regionalen und überregionalen öffentlichen Verkehr.

Wo hat die Stadt nach Ihrer Meinung das grösste Entwicklungspotenzial?

Buchs ist als kantonal anerkanntes Regionalzentrum mit Ausstrahlung im ganzen Alpenrheintal weiter zu stärken. Dazu gehören: zusätzliche High-Tech- Unternehmen ansiedeln mit attraktiven Arbeitsplätzen in der Fegeren; Campus Buchs umsetzen zur Stärkung des Bildungsstandortes; Wohnquartiere gezielt verschönern und sozial gut durchmischten Wohnraum schaffen ohne Gefahr einer Ghettoisierung; Wege für Langsamverkehr durchgehend vernetzen und verbessern; Bäche renaturieren und zugänglich machen als zugängliche Räume usw.

Welches Thema liegt Ihnen besonders am Herzen bzw. wo möchten Sie sich besonders im Rat einbringen?

Das Stadtratsziel der Belebung des Zentrums zu einem urbanen Kern, wo sich Menschen gern aufhalten, einkaufen, flanieren, etwas Trinken – wo man aber auch Rücksicht nimmt aufeinander – muss weiterverfolgt werden. Mein Traum ist die Ergänzung dieses Zentrums durch einen naturnahen Park mit Spielplatz, Treffpunkten für ungezwungenes Beisammensein von Jung und Alt, Einkaufenden, Familien, Touristen, kurz: für alle. Buchserinnen und Buchser sollen sich wohlfühlen in lebendigen Wohnquartieren mit einem gesunden Bevölkerungsmix.



Heinz Rothenberger im Porträt Parteilos.

Jahrgang: 1962.

Ledig

Beruf: Eidg. dilp. Drogist

Engagement politisch / sozial: Ich vertrete die grösste Fraktion der Wähler, die Parteiunabhängigen, im Stadtrat von Buchs. Als Urbuchser kenne ich die Anliegen der Buchser Einwohner. Ich bin interessiert an Lokalpolitik, geerdet, fair, und respektiere die demokratischen Spielregeln im Rat.

Was ist die Motivation für Ihre Kandidatur?

Heinz Rothenberger. Bild: PD

Als Bisheriger ist es gleiche Motivation wie vor 13 Jahren, als ich mich für das Amts des Gemeindepräsident bewarb bzw. vor elf Jahren, als ich als Gemeinderat kandidierte und gewählt wurde. Es ist die Liebe zu Buchs, Räfis und Burgerau – meine Heimat. Da drei von fünf Stadträten zurücktreten scheint mir etwas Konstanz mit einem Bisherigen wichtig. Nach knapp zwölf Jahren habe ich immer noch genug Elan und Begeisterung, mich für Buchs und seine Bevölkerung einzusetzen.

Wo hat die Stadt nach Ihrer Meinung das grösste Entwicklungspotenzial?

Buchs ist gut aufgestellt. Da wir flächenmässig eine kleine Gemeinde sind, muss der Fokus auf das verdichtete Bauen und Wohnen in der Stadt Buchs gelegt werden. Generell ist bei der baulichen Entwicklung die Aussage «Qualität vor Quantität» richtig und wo möglich umzusetzen. Die Grünflächen rund um Buchs und unser wunderschönes Naherholungsgebiet, von der Rheinebene bis zum Glannakopf, soll bestehen bleiben. Mit dieser Art Entwicklung können wir die Lebensqualität in Buchs erhalten – und dies ist unser grösstes Potential!

Welches Thema liegt Ihnen besonders am Herzen bzw. wo möchten Sie sich besonders im Rat einbringen?

Der Mensch im Zentrum. In meiner politischen und beruflichen Tätigkeit habe ich viel mit Menschen zu tun. Da ich kommunikativ bin, offen auf Personen zugehe und Menschen mag, ist die Arbeit im Ressort Gesellschaft (Sozialwesen, Asyl- und Flüchtlingswesen, Jugendarbeit, Integration, Sozialdienste und KESB Werdenberg) für mich sinnstiftend und wertvoll. Gerne würde ich diese Arbeit vier Jahre weiterführen.

Jules Strub im Porträt SVP.

Jahrgang: 1962.

Zivilstand: Vergeben

Beruf: Unternehmer

Engagement: Stärkung des Bildungsstandorts Buchs; längst fällige Steuersenkung; nachhaltiger Umgang mit öffentlichen Geldern; Einklang von ÖV, Langsamverkehr und MIV

Was ist die Motivation für Ihre Kandidatur?

Jules Strub. Bild: Doris Lippuner

Im Jahr 2016 wurde ich für die Amtsperiode 2017 bis 2020 in den Stadtrat gewählt. In den vergangenen knapp vier Jahren durfte ich viel dazulernen und viele neue Leute kennenlernen, aber auch meine Meinung, Ideen und Anregungen einbringen. Es ist mir ein Anliegen, mich auch weiterhin für die Bewohnerinnen und Bewohner von Buchs einzusetzen. Mit Herzblut und vollem Einsatz arbeite ich gerne auch die nächsten vier Jahre an laufenden und neuen Projekten mit.

Wo hat die Stadt nach Ihrer Meinung das grösste Entwicklungspotenzial?

Der Stadt Buchs entwickelt sich ständig. Potenzial gibt es noch in vielen Bereichen. In vielen Bereichen gibt es schon Projekte, um die Situation zu verbessern und zu optimieren. Namentlich im Bereich Bildung - Stichwort Campus Buchs. Schulanlagen wurden und werden ausgebaut und erweitert. Auch im Bereich Wohnen für ältere Menschen sind Projekte für Neubauten in Planung. Im Bereich Zentrumsgestaltung sind viele der Ziele aus den frühen 2000er-Jahre umgesetzt.

Welches Thema liegt Ihnen besonders am Herzen bzw. wo möchten Sie sich besonders im Rat einbringen?

Besonders am Herzen liegt mir die Verkehrspolitik. Seit einiger Zeit arbeitet eine Fachgruppe, der ich angehören darf, an einem Parkierungsreglement. Es braucht für alle Bewohnerinnen und Bewohner, ob zu Fuss, mit dem Velo, oder einem anderem Langsamverkehrsmittel, aber auch mit einem motorisierten Fahrzeug klare Regeln, gute und sichere Verkehrswege. Dafür würde ich mich besonders einsetzen.

Michel Bokstaller im Porträt SVP.

Jahrgang: 1984.

Zivilstand: Ledig

Ausbildung / Beruf: NDS Bau-Energie-Umwelt HF / Fachspezialist Umweltschutz

Engagement politisch / sozial: Nachhaltigkeit und überdurchschnittliche Infrastruktur ausbauen; ausgewogene Raumplanungsentwicklung; Attraktives Open-Air Einkaufszentrum für die Region; begehrenswertes Wohnen im Alter in Buchs; gestärktes Bevölkerungsschutzsystem

Was ist die Motivation für Ihre Kandidatur?

Michel Bokstaller. Bild: PD

Als Buchser ist mir eine ausgewogene Entwicklung in allen Ebenen der Stadt sowie für die Region wichtig. Dazu ist eine kommunikative Transparenz gegenüber der Öffentlichkeit entscheidend. Mit breiter Abstützung möchte ich attraktive Perspektiven für alle Buchserinnen und Buchser schaffen. Mit dem Slogan «Us Buchs für Buchs» werbe ich persönlich für Buchs als urban-pulsierende Stadt.

Wo hat die Stadt nach Ihrer Meinung das grösste Entwicklungspotenzial?

Die Stadt Buchs hat mit verschiedenen Akteuren im 2014 ein Leitbild ausgearbeitet, welches mit strategischen Massnahmen und Erfolgsfaktoren die «Vision Buchs 2030» als Zielzustand beschreibt und fordert. Die Realisierung ist bereits im Gange. Jedoch stehen noch zehn Entwicklungsjahre bevor, damit die Zielvision von einem hochattraktiven Lebensraum, in verschiedenen Ebenen, für Buchs und für die Region erreicht werden kann. Das grösste Entwicklungspotenzial ist, das Ziel «Vision Buchs 2030» zu erreichen und zu leben.

Welches Thema liegt Ihnen besonders am Herzen bzw. wo möchten Sie sich besonders im Rat einbringen?

Aus Sicht meiner Fachkompetenzen und Erfahrungen seitens Ausbildung/Beruf und als ehemaliger Vize-Kommandant der Feuerwehr Buchs kann ich für die Ressorts Bau/Umwelt sowie Sicherheit/Verkehr einen grossen Beitrag für die Weiterentwicklung der Stadt Buchs und deren Bevölkerung beitragen. Jedoch ist der Reiz und das Interesse in anderen Themenbereichen des Ressortsystems gross, um mitzuwirken, zu leiten und entsprechende Verantwortung zu tragen. Da sehe ich den Vorteil, die Themen aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten.

Susanna Büchel-Schlegel im Porträt CVP.

Jahrgang: 1965.

Verheiratet, fünf erwachsene Kinder

Ausbildung / Beruf: Kauffrau/Dipl. Kulturmanagerin / Centerleiterin EKZ Mühleholzmarkt Vaduz

Engagement politisch/sozial: Mitglied Kulturkommission & Parteileitung CVP Werdenberg. Weltoffen und zweisprachig aufgewachsen in Buchs und Azmoos mit einer liebevollen italienischen Mutter, einem wunderbaren schweizerischen Vater und zwei tollen Brüdern.

Was ist die Motivation für Ihre Kandidatur?

Susanna Büchel-Schlegel. Bild: PD

Seit jeher engagiere ich mich in unterschiedlichen Vereinen in Buchs. Ob in der Kulturkommission mit den tollen Projekten in der Kulturstüdtlimühle, «Christmas in Buchs» und im Verkehrsverein. 2003 realisierte ich den 1. Buchser Chlausmarkt und 2004 den 1. Buchser Frühlingsmarkt. Diese Anlässe sind nachhaltig und eine schöne Tradition, die uns bis heute erfreuen. Im Buchser Stadtrat möchte ich noch mehr Visionen anhand der Bedürfnisse der Bevölkerung umsetzen, und ein engagiertes Sprachrohr der Bevölkerung im Stadtrat sein.

Wo hat die Stadt nach Ihrer Meinung das grösste Entwicklungspotenzial?

Die Stadt Buchs wird immer grösser und in der Region zentraler. Wir müssen Orientierung bieten. Der Campus braucht ein Kongress-Kulturhaus. Es wird ein Ziel sein, aus den Wohnquartieren Lieblings- und Begegnungsorte zu gestalten. Meine Visionen bringen mich sogar dorthin, eigene Quartierkinderbetreuungsplätze zu schaffen. Mehr Plätze für Jugendliche und bezahlbarere Wohnungen für Familien machen unsere Stadt lebendig. Die Stadt muss mehr Wohnraum fördern. Mein Motto: Buchs eine Stimme geben durch «zualosa und ufbaua».

Welches Thema liegt Ihnen besonders am Herzen bzw. wo möchten Sie sich besonders im Rat einbringen?

Da ich sehr temperamentvoll bin, setze ich mich mit ganzer Kraft und Liebe im Rat für die oben genannten Themen ein. Meine Freude ist es strukturell und kulturell, visionär und zukunftsgerichtet für die Bevölkerung zu gestalten. Zielorientiert werde ich im Stadtrat alle anfallenden Aufgaben lösen. Seit mehr als 15 Jahren durfte ich mich bereits im «Buchser Leben» einbringen. Nun ist es mein Ziel dies auch offiziell aus dem Stadtrat umzusetzen. Es ist mir wichtig, Buchs als «Liebslingsort» für die ganze Bevölkerung zu gestalten.

Markus Hofmänner im Porträt CVP.

Jahrgang: 1981

Zivilstand: verheiratet, ein Sohn

Ausbildung/Beruf: Sozialpädagoge HF / Leiter Hilfe und Betreuung Pro Senectute RWS

Engagement politisch / sozial: Mitglied Schulkommission / Präsident Tennisclub Buchs

Was ist die Motivation für Ihre Kandidatur?

Markus Hofmänner. Bild: Doris Lippuner

Seit Jugendjahren engagiere ich mich ehrenamtlich in ganz unterschiedlichen Funktionen in verschiedenen Vereinen und Institutionen. In Zukunft möchte ich mich nicht mehr nur für bestimmte Gruppierungen, sondern für die gesamte Bevölkerung von Buchs einzusetzen. Die Arbeit im Stadtrat bietet mir die Chance, an einer wichtigen Schaltstelle für die Entwicklung von Buchs meine persönlichen Werte, Ideen sowie die Bedürfnisse und Anliegen der Buchser Bevölkerung einzubringen.

Wo hat die Stadt nach Ihrer Meinung das grösste Entwicklungspotenzial?

Durch das ungebremste Bevölkerungswachstum gewinnen die einzelnen Wohnquartiere weiter an Bedeutung. Unsere Lebensräume sollen weiterentwickelt und gestärkt werden, damit eine möglichst hohe Wohnqualität erhalten bleibt. Ich will mich für verkehrsarme Wohnquartiere und familienfreundliche Infrastrukturen wie Begegnungsorte und Spielplätze einsetzen. Wichtig ist mir ebenfalls mehr barrierefreier Wohnraum für unsere ältere Wohnbevölkerung. Die Stadt hat entsprechende Projekte zu fördern und wo möglich zu unterstützen.

Welches Thema liegt Ihnen besonders am Herzen bzw. wo möchten Sie sich besonders im Rat einbringen?

Nebst den oben beschriebenen Themen möchte ich mich im Rat für ein ebenso zentrales Thema einsetzen: Der Rat hat die Aufgabe, bürgernah zu politisieren und Rahmenbedingungen zu schaffen, damit für die ansässige Bevölkerung eine möglichst hohe Lebensqualität erreicht werden kann. Die Wohnbevölkerung muss bei für sie relevanten Themen frühzeitig und angemessen einbezogen werden. Die Stadt muss die Anliegen der Bevölkerung ernst nehmen und verstärkt Betroffene zu Beteiligten machen.

Andreas Morf im Porträt FDP.

Jahrgang: 1971

Zivilstand: verheiratet

Ausbildung / Beruf: dipl. Ing. ETH / Unternehmer

Engagement politisch / sozial: Präsident GPK Stadt Buchs; Vorstand FDP Buchs; AktionG, evangelische Kirche Buchs

Was ist die Motivation für Ihre Kandidatur?

Andreas Morf. Bild: PD

Ich will mich als Unternehmer und Freisinniger im Stadtrat Buchs einbringen. Für die Weiterentwicklung attraktiver Rahmenbedingungen für unseren Wirtschafts- und Bildungsstandort möchte ich mich engagieren. Andererseits ist mir als Familienvater und Mitbürger das soziale und kulturelle Angebot sowie ein nachhaltig intakter Lebensraum sehr wichtig. Gemeinsam mit den weiteren Mitgliedern des Stadtrates würde ich die Zukunft von Buchs gerne mitgestalten.

Wo hat die Stadt nach Ihrer Meinung das grösste Entwicklungspotenzial?

Buchs ist in einer finanziell komfortablen Situation. Diese lässt es zu, dass der Unterhalt und massvolle Investitionen in unsere Infrastruktur weitergeführt werden können – bei einem haushälterischen Umgang mit den Mitteln ist durchaus eine Senkung der Steuerbelastung möglich. Buchs hat mit seinem EWB, der ansässigen FHO (NTB), VfA und Industrie eine ideale Konstellation, um die Ziele der Energiestrategie 2050 (früher) zu erreichen. Entsprechende Projekte müssen initiiert und vorangetrieben werden.

Welches Thema liegt Ihnen besonders am Herzen bzw. wo möchten Sie sich besonders im Rat einbringen?

Die aktuelle Revision der Ortsplanung und eine langfristige Verkehrsplanung prägen unsere Stadt: nutzen wir die Gelegenheit! Alles fährt Rad: ich wünsche mir, dass in unserer Naherholungsregion ein MTB-Radwegnetz geschaffen wird. Der Stadt Buchs fehlen grüne Parkanlagen, wo sich die Bevölkerung treffen und austauschen kann. Mir bereitet das Wachstum der öffentlichen Verwaltung Sorge – die Erbringung von entsprechenden Dienstleistungen durch die Privatwirtschaft ist dauernd zu prüfen und gegebenenfalls vorzuziehen.

Petra Näf-Rissi im Porträt FDP.

Jahrgang: 1976

Zivilstand: verheiratet, zwei Kinder A

usbildung / Beruf: Hotel- und Touristikfachfrau; Dipl. Betriebswirtschafterin HF

Engagement sozial: Leiterin Erwachsenensport Vitaswiss, Sektion Werdenberg; Kursleiterin Pro Senectute

Was ist die Motivation für Ihre Kandidatur?

Petra Näf-Rissi. Bild: PD

Buchs liegt mir am Herzen. Hier bin ich verwurzelt. Deshalb möchte ich mich für das Wohl und die Weiterentwicklung von Buchs einsetzen. Ich habe einen offenen Horizont. Mich interessieren die vielschichtigen politischen Themen sowie die unterschiedlichen Standpunkte. Durch die beruflichen Erfahrungen, mein Engagement in der Gesellschaft und als Ehefrau und Mutter von zwei Teenagern bin ich überzeugt, dass ich mit Menschen unterschiedlicher Interessen tragfähige Lösungen erarbeiten kann, die Buchs nachhaltig weiterbringen.

Wo hat die Stadt nach Ihrer Meinung das grösste Entwicklungspotenzial?

Das grösste Potenzial sehe ich in motivierten, lösungsorientierten Menschen, die sich für Bildung, Leben und Arbeit einbringen. Den eingeschlagenen Weg der Stadt Buchs unterstütze ich. Der Ausbau des Bildungsstandortes Buchs mit dem Campus-Projekt und die Ansiedlung von innovativen Unternehmen leisten einen wichtigen wirtschaftlichen und sozialen Beitrag. Ich möchte mich einsetzen für ein lebendiges Buchs für alle Generationen, mit vielfältigen Geschäften, Gastronomie, Vereinen, Märkten und kulturellen Veranstaltungen.

Welches Thema liegt Ihnen besonders am Herzen bzw. wo möchten Sie sich besonders im Rat einbringen?

Die Nähe zur Bevölkerung liegt mir am Herzen. Die aktive Bevölkerung entscheidet, was vor unserer Haustüre geschieht. Es geht um umsetzbare Lösungen für Alltagssorgen. Mein Anliegen ist es, das Potenzial der Bevölkerung in der Aufgabenstellung wie in der Lösungsfindung zu nutzen und durch eine offene Kommunikation das Vertrauen der Buchser/innen zu gewinnen. Auch der unternehmerische Blickwinkel ist mir wichtig. Ich möchte Verantwortung übernehmen für den sorgfältigen Umgang mit dem Steuergeld/Gebühren der Bevölkerung.

Fred Rohrer im Porträt Parteilos.

Jahrgang: 1977

Zivilstand / Familie: seit 20 Jahren in wilder Ehe, zwei Töchter

Beruf: Mathematiker (Dr. sc. nat.), Lehrbeauftragter Pädagogische Hochschule St. Gallen mit 60-Prozent-Pensum

Engagement: Pfadiabteilung Alvier (Präsident, ehemaliger Leiter), Gründungsmitglied des Komitees oKkS «ohne Kinder keine Stadt»

Was ist die Motivation für Ihre Kandidatur?

Fred Rohrer. Bild: PD

Zwei Erkenntnisse gaben den Ausschlag: Erstens, dass die Auswirkungen der von uns Menschen verursachten ökologischen Probleme, insbesondere des Klimawandels, real sind, und kein abstraktes Schreckgespenst einer fernen Zukunft. Zweitens, dass diese bevorstehenden globalen Herausforderungen lokal angepackt werden können. Ich möchte Verantwortung übernehmen und meinen Teil zum lokalen Anpacken beitragen, getreu dem Motto: «Versuche, die Welt ein bisschen besser zu hinterlassen, als du sie vorgefunden hast.»

Wo hat die Stadt nach Ihrer Meinung das grösste Entwicklungspotenzial?

Grosse Schritte können wir nur gemeinsam machen. Um diese Gemeinsamkeit und Zusammengehörigkeit zu stärken, braucht es ein vertrauensvolles Verhältnis zwischen der Stadt und ihren Bürgerinnen und Bürgern. Information, Austausch, Ehrlichkeit, und nicht zuletzt Überzeugungsarbeit sind deshalb Aufgaben der Stadt von grösster Wichtigkeit.

Welches Thema liegt Ihnen besonders am Herzen bzw. wo möchten Sie sich besonders im Rat einbringen?

Buchs kann vor 2050 klimaneutral sein. Die Stadt soll als Vorbild vorangehen, Bürgerinnen und Bürger zum Mitmachen überzeugen und mit Rat und Tat unterstützen, lokale und ökologisch sinnvolle Produktion fördern und via Bildung bei der Bevölkerung ein Bewusstsein dafür schaffen, dass Nachhaltigkeit eine aktive Tätigkeit ist, die Freude, Ruhe und Befriedigung bringt. Denn der einfachste und billigste Weg zur Klimaneutralität ist die individuelle Entscheidung zur Reduktion – kein Verzicht, sondern eine Befreiung vom Überfluss.

Andreas Schwarz im Porträt FDP.Die Liberalen.

Jahrgang: 1981

Zivilstand: verheiratet, zwei Töchter im Vorschulalter

Ausbildung / Beruf: M.A. HSG / stv. Amtsleiter, Amt für Kultur Kanton St. Gallen

Engagement: Präsident FDP Buchs; Verwaltungsratspräsident Schlössli Sax AG; Vizepräsident Verein Freunde Schloss Werdenberg; Verwaltungsrat Genossenschaft Krempel, Vorstand und Präsident des Vereins Krempel (2007–2011)

Was ist die Motivation für Ihre Kandidatur?

Andreas Schwarz. Bild: PD

Buchs, meine Heimat, liegt mir sehr am Herzen. Deshalb engagiere ich mich schon seit Jahren politisch und in vielen Vereinen. Gerne möchte ich mein Engagement im Stadtrat zu Gunsten der Stadt und seiner Bewohner/innen einbringen und die Entwicklung mitgestalten und mittragen: Achtsam gegenüber den vielfältigen Bedürfnissen, offen und verlässlich in der politischen Diskussion, zielorientiert in der Lösungsfindung sowie klar und nachhaltig in der Umsetzung.

Wo hat die Stadt nach Ihrer Meinung das grösste Entwicklungspotenzial?

Die Bevölkerung ist das grösste Potenzial der Stadt! Offenheit, Mut und Tatendrang kombiniert mit Tradition verblüffen mich immer wieder. Buchs liegt an einem historischen Nord-Süd/Ost-West-Verkehrskreuz; quasi am Rande der Schweiz, aber im Herzen Europas. Als einziges Zentrum mit urbanem Flair zwischen St. Gallen, Rapperswil und Chur ist die Stadt mit Themen konfrontiert, wie dies sonst nur grössere Städte sind. Hier liegt die hauptsächliche Herausforderung und das vielfältige, spannende Entwicklungspotenzial der Stadt Buchs.

Welches Thema liegt Ihnen besonders am Herzen bzw. wo möchten Sie sich besonders im Rat einbringen?

Um das Potenzial der Stadt noch besser zu nutzen sind die bauliche (inkl. Verkehr), steuerliche und wirtschaftliche Entwicklung der Stadt (inkl. Campus Buchs) sicher Kernelemente. Sie sind die Basis dafür, dass wir uns wohl und zuhause fühlen, junge Familien hierbleiben, sich Firmen ansiedeln und wachsen sowie Arbeits- und Bildungsplätze entstehen. Die weiteren Themen ergeben sich von alleine. Daneben liegt mir aber vor allem die Unterstützung der vielen engagierten Vereine und tollen privaten Engagements am Herzen.

Pia Zurbrügg im Porträt SP.

Jahrgang: 1984

Zivilstand / Familie: verheiratet, zwei Kinder, eine Enkelin

Ausbildung / Beruf: Fachfrau Gesundheit EFZ, Berufsbildnerin FaGe+AGS, Fachfrau Aromapflege BLA

Engagement politisch / sozial: Wahlkreispräsidentin SP Werdenberg, Vorstand SP Buchs

Was ist die Motivation für Ihre Kandidatur?

Pia Zurbrügg. Bild: Urs Bärlocher

Um ein für alle in hohem Masse lebenswertes Buchs zu schaffen sind aus meiner Sicht Unvoreingenommenheit, Offenheit sowie themenzentrierte Politik und ein kompromiss- und konsensfähiger Stadtrat mit einem offenen Ohr für die Anliegen der Bürger unumgänglich. Gerne wäre ich ein Teil davon, um noch aktiver als bisher die Zukunft von Buchs mitzugestalten und mich für eine nachhaltige Stadtentwicklung in allen Bereichen einzusetzen.

Wo hat die Stadt nach Ihrer Meinung das grösste Entwicklungspotenzial?

Bei der nachhaltig klimafreundlichen Stadtentwicklung, Energieeinsparung, -gewinnung und Vermeidung der Erwärmung im Zentrum. Dem Schaffen von bezahlbarem Wohnraum durch Förderung von gemeinnützigem Wohnungsbau, aktivem Entgegenwirken des Kinder- und Hausärztemangels, Optimierung des Freizeit- und Begegnungsraums aller Generationen, Förderung bezahlbarer Kinderbetreuung zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Förderung des ÖV und Ausbau Langsamverkehr, lebendige Kunst und Kultur im öffentlichen Raum etc.

Welches Thema liegt Ihnen besonders am Herzen bzw. wo möchten Sie sich besonders im Rat einbringen?

Grundsätzlich möchte ich mich in alle Ratsgeschäfte einbringen, nicht weniger verlangt eine Wahl in dieses Amt. Themen, die mir aber sicher nahe liegen sind: Alter und Gesundheit, unsere älteren Generationen sind ein wichtiger Teil unserer Gesellschaft und sollten als solcher auch aktiv daran teilhaben können. Umwelt- und Klimaentwicklung, sei es Mobilität, Stadtbild, Renaturierung oder die Förderung energetischer Sanierungen. Familienpolitik, mit sicheren und interessanten Schulwegen, Kinderbetreuung, Freizeitraum usw.

Kattrin Frick im Porträt FDP.

Jahrgang: 1962

Vier erwachsene Kinder, drei Enkel

Beruf / Ausbildung: Betriebswirtschafterin

Engagement politisch / sozial: Kantonsrätin; Staatswirtschaftliche Kommission; Präsidentin Musikschule Werdenberg; Pädagogische Kommission Schulführung SG; Diverse Vorstände regional und kantonal

Was ist die Motivation für Ihre Kandidatur?

Katrin Frick. Bild: PD

Für die Kinder und ihre Zukunft setze ich mich mit Herzblut ein. Buchs soll lebenswert für Lernen, Wohnen, Arbeit und Freizeit bleiben.

Wo hat die Stadt nach Ihrer Meinung das grösste Entwicklungspotenzial?

Schule soll weiter die Stärken fördern und Schwächen schützen, einen respektvollen Umgang miteinander leben, ein lernförderliches Klima auf allen Ebenen pflegen. Bahnhofplatz für den Verkehr besser organisieren. Lebendiges Zentrum fördern und stärken. Campus als Stärkung des Bildungsstandortes.

Welches Thema liegt Ihnen besonders am Herzen bzw. wo möchten Sie sich besonders im Rat einbringen?

Themen, die mir besonders am Herzen liegen: Das Kind und seine Zukunft. Schule und Wirtschaft sind in engem Kontakt. Buchs ist für die Zukunft gut gerüstet.