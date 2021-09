Buchs Zwei Männer bestellen in Buchs ein Taxi an die Heldaustrasse und rauben den Fahrer anschliessend aus Am Montag um 05.15 Uhr ist ein 55-jähriger Taxifahrer an der Heldaustrasse, Höhe Alterswohnungen Flös, von zwei unbekannten Männern ausgeraubt worden. Die Kantonspolizei St. Gallen führt Ermittlungen und hat zwei Männer im Alter von 18 und 19 Jahren vorläufig festgenommen.

Volkmar Schulz / Keystone

Der Taxichauffeur wurde telefonisch an die Heldaustrasse, Höhe Alterswohnungen Flös, bestellt. Als er vor Ort eintraf, wurden durch zwei unbekannte männliche Personen die Fahrer- und Beifahrertüren geöffnet. Die Männer forderten Geld vom Taxichauffeur und konnten das Serviceportemonnaie mit mehreren hundert Franken Bargeld erbeuten. Danach flüchteten die Männer Richtung Bahnhof. Der Taxifahrer blieb unverletzt, schreibt die Kantonspolizei in einer Medienmitteilung.

18-jähriger Schweizer und 19-jähriger Bosnier festgenommen

Die in der Zwischenzeit geführten Ermittlungen der Kantonspolizei St.Gallen unter der Leitung der Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen führten zur vorläufigen Festnahme von zwei in der Region wohnhaften Männern, einem 18-jährigen Schweizer und einem 19-jährigen Bosnier. Deren Beteiligung am Raub ist Gegenstand der nach wie vor laufenden Ermittlungen. (wo)