Buchs Zwei Männer bei Gewalttat am Bahnhof verletzt: Polizei sucht nach zwei Personen, welche die Tat beobachtet haben Am Abend des 3. Mai fand auf dem Bahnhofplatz in Buchs eine Auseinandersetzung statt. Dabei wurden zwei Männer verletzt. Jetzt sucht die Polizei nach zwei Zeugen, die auf einer roten Bank gesessen sind.

Der renitente Mann konnte festgenommen werden. Symbolbild: Kapo SG

Am vergangenen Mittwochabend, nach 22 Uhr, hat ein Asylbewerber auf dem Bahnhofplatz in Buchs verbal zwei Männer provoziert, welche auf einer Parkbank sassen. Als sich einer der Männer von der Bank erhob, griff der Libyer mutmasslich einen Mann an. Dieser fiel zu Boden und blieb liegen. Sein Kollege wurde wenig später ebenfalls vom Libyer zu Boden gestossen

Um die Tat genauer rekonstruieren zu können, werden gemäss Mitteilung der Polizei zwei junge Männer gesucht, welche auf einer roten Parkbank beim Bahnhofplatz sassen. Diese müssen die Gewalttat gesehen haben. Sie werden gebeten, sich beim Polizeistützpunkt Mels, unter der Telefonnummer, 058-229-78-00, zu melden. (kapo/chs)