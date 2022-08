Buchs Zwei Buchser ganz vorne mit dabei am Swiss-Cup im Pit-Pat Hans Hardegger und Peter Müntener überzeugen am Swiss-Cup im Pit-Pat und sind in der Gesamtwertung auf den Rängen zwei und drei.

Peter Müntener wurde in Bad Zurzach Dritter, in der Gesamtwertung Zweiter. Bild: PD

Der Pit-Pat-Club Buchs war mit sechs Spielern vertreten. Gut im Rennen in der Gesamtwertung lagen Hans Hardegger (2.) und Peter Müntener (3.) mit Chancen auf den Gesamtsieg.

Hans Hardegger überraschend früh out

Die beiden besten Buchser Spieler der Saison schafften problemlos den Einzug in die Finalrunde der besten 16 Spieler. Den übrigen Werdenbergern gelang dies nicht.

Bereits im Achtelfinal wurde Hardegger etwas überraschend vom Einheimischen Peter Kalt besiegt. Der Buchser wurde am Ende Neunter. Müntener geriet gegen eine anfänglich stark aufspielende Bernerin, Brigitte Zurbrügg, weit in Rückstand. In extremis konnte er mit starkem Spiel noch ausgleichen und gar auf dem letzten Tisch noch gewinnen. Danach besiegte er im Viertelfinal den Hardegger-Bezwinger Peter Kalt.

Halbfinal-Showdown um den Gesamtsieg

Im Halbfinal kam es dann zum Showdown zwischen Swiss-Cup-Leader Jürg Zurbrügg vom PPC Schlieren-Köniz und Peter Müntener. Dem Spieler des PPC Buchs lief es nicht nach Wunsch. Zurbrügg gewann die Partie und somit die Gesamtwertung des Swiss-Cups. Müntener sicherte sich im kleinen Final noch den dritten Schlussrang des Turniers. Der Tagessieg ging an Res Ramseyer, der seinen Klubkollegen Zurbrügg bezwang. Bester Jugendspieler in Bad Zurzach war der PPC-Buchs-Spieler Luca Müntener

In der Swiss-Cup-Gesamtwertung erreichen die Werdenberger folgende Platzierungen: Rang zwei für Peter Müntener, Rang drei für Hans Hardegger, Rang acht für Thomas Frech und Rang elf für Christian Müntener. (pd)