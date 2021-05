Buchs Wortwitz und tiefgründige Dialoge: Das Duo schön&gut begeisterte das Publikum 50 Personen durften sich einen besonderen Abend im Fabriggli gönnen und genossen ein Stück «fast Normalität».

Tiefgründig und fromm: auch das eine Facette von schön&gut. Bild: Adi Lippuner

Eigentlich fänden im Kleintheater Fabriggli in Buchs 150 Personen Platz, die aktuellen Einschränkungen erlauben nur einen Drittel der Kapazität und maximal 50 Personen. Wer sich für den Auftritt des Kabaretts schön&gut ein Ticket sichern konnte, gehörte zu den glücklichen Menschen.

Katharina Schertler Secli, Präsidentin Fabriggli Verein, fühlte sich einfach grossartig und sagt:

«Es ist wunderbar, dass wir wieder Gäste empfangen dürfen. Wir sind ein Unterhaltungsbetrieb und für uns war immer klar, wir öffnen unsere Türen auch, wenn Einschränkungen bestehen.».

Mit grosser Freude wurde jeder einzelne Gast begrüsst und die strahlenden Augen zeigten, dass sich alle auf den Abend freuten.

Und Anna-Katharina Rickert und Rolf Schlatter, bekannt als Kabarett schön&gut? Die beiden spielten einen Abend vorher das neue Programm «Aller Tage Abend» in Basel erstmals vor 33 Gästen. Am Freitag durften dann bereits 50 Personen ihren sechsten Streich geniessen. Eines gleich vorweg: Wer Wortwitz, tiefgründige Dialoge, unerwartete Wendungen, Fantasie, die bis zum Mars reicht und Gesang mag, ist bei schön&gut an der richtigen Adresse.

Während knapp eineinhalb Stunden – und dies ohne Pause – stehen die beiden auf der Bühne, wechseln vom Kalb mit Kuh zum Metzger und seiner Praktikantin, treten als Gemeindepräsident mit der gegen die Windräder protestierenden Bewohnerin auf, analysieren das Geschehen als Herr und Frau Meise um dann, bei einem Neubeginn unter neuen Vorzeichen die männlichen und weiblichen Rollen in Frage zu stellen.

Rollentausch und nachdenkliche Aussagen

Plötzlich stellt der Mann fest, dass Frauenkleider und Schuhe unbequem sind, Frau dagegen fühlt sich – jedenfalls auf den ersten Blick – in der Männerrolle äusserst wohl. Doch es wäre nicht schön&gut, wenn den Zuschauern nicht noch ein paar nachdenkliche Aussagen mit auf den Weg gegeben würden.

Und wer wissen will, was Kapitalismus und Kabarett miteinander zu tun haben, wird sich wohl in nächster Zeit einen Auftritt der preisgekrönten Kabarettisten, die mit dem Salzburger Stier ausgezeichnet wurden, den Schweizer Kabarettpreis Cornichon und den Schweizer Kleinkunstpreis erhielten, gönnen.

Das Publikum, auch wenn nur 50 Personen anwesend waren, feierte den fulminanten Auftritt mit nicht endend wollenden Applaus. Sozusagen ein Dankeschön für den Genuss eines Stückes Normalität, das so lange schmerzlich vermisst wurde.