Buchs Weihnachtsmarkt im Zentrum von Buchs wird per sofort geschlossen Der Stadtrat hat aufgrund der aktuellen Lage entschieden, dass der Markt mit rund 30 Häuschen entlang der Bahnhofstrasse nicht mehr fortgesetzt werden darf.

Der Weihnachtsmarkt im Zentrum von Buchs muss schliessen. Michael Braun

(pd/wo) Am 9. Dezember wurde der Weihnachtsmarkt im Zentrum eröffnet, nun lässt ihn die Stadt wieder schliessen.

«Unter Berücksichtigung der aktuellen schwieriger werdenden Entwicklungen rund um das Coronavirus hat der Stadtrat an seiner Sitzung vom 14. Dezember 2020 entschieden, dass der Weihnachtsmarkt an der Bahnhofstrasse in Buchs leider per sofort nicht mehr fortgesetzt werden kann», heisst es in einer Medienmitteilung der Stadt, die sie am Dienstagvormittag verschickte.

«Der Stadtrat Buchs ist davon überzeugt, mit dieser Massnahme einen Beitrag zur Eindämmung des Coronavirus zu leisten und dankt der Bevölkerung und allen Involvierten für das Verständnis», heisst es weiter.