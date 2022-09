Buchs Von den grossen Bühnen in die Intimität des Fabriggli: Formation The Beauty of Gemina gibt Konzert im Kleintheater Wenn die Wave-Rock-Band The Beauty of Gemina am 30. September zum ersten Mal in ihrer Karriere die Bühne des Fabriggli betritt, wird sie von einer ausgedehnten Deutschlandtournee zurückgekehrt sein. Anstatt Berlin, Hamburg, München oder Leipzig, heisst der Auftrittsort dann Buchs.

Ob vor grossen Massen oder in kleinen Clubs: Michael Sele, Sänger und Kopf von The Beauty of Gemina, liebt die Auftritte vor Publikum gleichermassen.

«Ich freue mich ausserordentlich auf unser Gastspiel im Fabriggli, das für meine Band auch ein Heimspiel ist». Michael Sele, Denker und Lenker der international erfolgreichen Band, aufgewachsen in Trübbach, stand zwar schon einmal auf der Bühne des Buchser Kleintheaters, doch das ist lange her, mit seiner dama­ligen Kanti-Band Hofnarr. Vergangen sind Jahrzehnte, Michael Sele hat den Aufstieg im Musikbusiness gemeistert, ist mit The Beauty of Gemina europaweit und auch in Übersee aufgetreten.

Die vorläufig letzte Show dieses Jahres als Club-Konzert zu absolvieren, ist ein bewusst gesuchter Kontrast zu den grossen Open Airs und Hallen, in denen TBOG im 2022 zu sehen war. Etwa am Mera Luna Festival in Hildesheim wurden die Musiker rund um Michael Sele von Tausenden Fans gefeiert.

Das Fabriggli: Ein reizvoller Ort mit Charakter

Auf den Auftritt im Fabriggli freut sich der in Sargans wohnhafte Michael Sele besonders.

«Die Location ist reiz- und charaktervoll, ja sogar geschichtsträchtig.»

Aus seiner Sicht braucht es schon «eine gewisse Umstellung», um das Setting von den ganz grossen Bühnen mit tonnenweise Equipment hin zur Intimität einer kleinen Bühne zu bringen. Als Musiker brauche man besondere Antennen, um die Wirkung der Band auf das Publikum zu erahnen.

Diese Wahrnehmung konnte er in den letzten Jahren an mehr als 250 Konzerten in 25 Ländern schärfen. Jahre, die geprägt waren von vielen Höhepunkten, Titelseitenstorys, Chartplatzierungen, umjubelten Konzerten und ausgedehnten Tourneen. TBOG, so die Kurzform des Bandnamens, kann sich einer enorm treuen Fan-Community erfreuen.

Dass der charismatische Songschreiber, Sänger, Arrangeur und Produzent Michael Sele mit seiner Band so viel erreicht hat, liegt auch an der über die Jahre entstandenen faszinierenden Mixtur aus melancholischem Wave, warmem, hypnotischem Blues und erdigem Folk. Gerade deshalb ist die Formation eine Ausnahmeerscheinung in der Schweizer Musiklandschaft.