Buchs Velo und Bus kollidiert – Velofahrer verletzt sich dabei unbestimmt Am Dienstag, dem 30. Mai 2023, sind an der Güterstrasse ein Velo und ein Auto zusammengestossen. Bei dem Unfall wurde der Velofahrer unbestimmt verletzt und vom Rettungsdienst ins Spital gebracht.

Hier ereignete sich die Kollision der beiden Fahrzeuge. Bild: Kantonspolizei St.Gallen

Ein 62-jähriger Mann war am Dienstag, dem 30. Mai 2023, gegen 18.30 Uhr mit seinem Velo auf der Langäulistrasse in Richtung Industrie unterwegs. Zur gleichen Zeit fuhr laut St.Galler Kantonspolizei ein 57-jähriger Busfahrer mit seinem Linienbus von Altstätten in Richtung Bahnhof. In Folge kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoss der beiden Fahrzeuge.

Der 62-jährige Velofahrer verletzte sich dabei unbestimmt. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Spital. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch Gegenstand aktueller Abklärungen. (kapo)