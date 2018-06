Buchs und Weite siegen dreimal Grabs An den Kantonalen Meisterschaften im Vereinsturnen stellten sich die lokalen

Turnvereine der St. Galler Konkurrenz. Zwei Vereine brillierten dabei mit ersten Plätzen. Robert Kucera

Im Fachtest Allround feierte der TV Buchs einen Doppelsieg. (Bild: Robert Kucera)

Die Werdenberger Turnvereine realisierten im kantonalen Vergleich, der in Grabs stattfand, total sechs Kategoriensiege. Diese teilten sich der TV Buchs und der DTV/TV Weite auf, beide durften dreimal über Platz eins jubeln. Buchs siegte in den Disziplinen Gymnastik Kleinfeld, Wurf und Fachtest Allround – hier sogar mit einem Doppelsieg. Die Weite-Turner waren am Barren, in der Gerätekombination sowie in der Team Aerobic die besten. Insgesamt nahmen sieben Werdenberger Vereine teil. (kuc)