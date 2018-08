Buchs und Sevelen folgen dem Kanton: Feuerverbot nur noch im Wald

Absolutes Feuerverbot in der W&O-Region bleibt in Kraft - Wartau bildet die Ausnahme

In den Gemeinden von Rüthi bis Sevelen und auch in Wildhaus-Alt St.Johann hält die Trockenheit an. Deshalb darf auf dem gesamten Gebiet dieser Gemeinden weiterhin kein Feuer entfacht oder Feuerwerk entzündet werden werden.