Buchs Unbekannte brechen in Geschäftsgebäude ein und stehlen 11'000 Franken Eine Kasse mit rund 11'000 Franken liess eine unbekannte Täterschaft in Buchs mitgehen. Durch ein gekipptes Fenster verschaffte sie sich Zugang ins Gebäude.

Die Täterschaft ist über ein Fenster ins Gebäude geklettert. Symbolbild: Kapo SG

In der Zeit zwischen Dienstagmorgen und Mittwochmorgen ist in ein Geschäftsgebäude an der Rheinstrasse eingebrochen worden. Die unbekannte Täterschaft verschaffte sich nach jetzigen Erkenntnissen der Polizei über ein gekipptes Fenster Zutritt und stahl die Kasse samt Inhalt. Anschliessend entfernte sie sich in unbekannte Richtung. Die Deliktsumme beläuft sich auf rund 11’000 Franken. (kapo/nat)