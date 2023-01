Buchs Um Belastung des Grundwassers festzustellen – Probe aus Afrika-Biotop entnommen Die Dr. Bernasconi AG führte gestern die erste von zwei Messungskampagnen nahe des Naturschutzgebiets durch. Der See war früher eine Deponie für Kehricht, Bauschutt und Aushubmaterial.

Vergleiche mit Proben vom Zu- und Abstrom (örtlich vor und nach der ehemaligen Deponie) lassen eine Analyse zu. Bild: Lukas Hohmeister

Am Freitag Morgen wurde nahe des Afrika-Biotops, wo sich im vergangenen Jahrhundert eine Deponie befand, an drei Stellen Grundwasserproben entnommen. In der früheren Deponie wurde Aushubmaterial, Bauschutt und Kehricht abgelagert.

«Ziel der Untersuchung ist es, mittels Sondierungen eine allfällige Belastung des Grundwassers zu prüfen», sagt der Projektleiter Pius Bissig von der Dr. Bernasconi AG aus Sargans.

Standortermittlung basiert auf alten Quellen

Vor der Probeentnahme führte die von der Stadt Buchs beauftragte Firma eine sogenannte «historische Untersuchung» durch. «Dabei wurden in Gesprächen mit Zeitzeugen und mit alten Plänen und Luftbildern potenziell belastete Bereiche ermittelt», erklärt Bissig. Danach folgte eine erste Untergrunduntersuchung, wo man eine Belastung durch die erwarteten Materialarten nachweisen konnte.

In einem nächsten Schritt bohrte die Firma letzten Dezember drei Grundwasserzugänge, um später in zirka acht Metern Tiefe Proben im Rheinschotter entnehmen zu können. Über das Jahr finden zwei Messkampagnen bei tiefem (im Winter) und hohem (im Sommer) Grundwasserstand statt. Die Materialentnahmen erfolgen an den unterirdischen Zu- und Abströmen des Grundwassers. Anschliessend werden die Proben in einem Labor in Zürich untersucht. Die abschliessenden Resultate werde man jedoch erst nach dem Sommer erwarten können.

Eine erhöhte Belastung führt zur Sanierung

Als Beispiel für typische Ergebnisse bei belasteten Gebieten nennt Bissig verschiedene Kohlenwasserstoffe wie Öl oder Benzin. Ebenso können Schwermetalle gefunden werden. «In einem solchen Fall muss eine Sanierung des kontaminierten Materials vorgenommen werden.»

Abhängig von den Schadstoffen gibt es dazu verschiedene Verfahren, die von einer Behandlung mit biologischen Mitteln bis zum Aushub des kontaminierten Materials reichen. Eine Einschätzung in Bezug auf das Afrika-Biotop kann noch nicht gemacht werden.