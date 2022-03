Buchs Ukraine-Hilfe: 32 Betten und 11 Nachttische einer Stiftung überlassen Neuer Boden, neue Pflegebetten und neue Lampen: Der «Wiedenpark» in Buchs erhielt ein «Facelifting».

Die Malteser Stiftung Aide & Assistance transportierte die alten Betten nach Budapest. Bild: PD

In den vergangenen Monaten erhielt der «Wiedenpark» vom Haus Wieden ein «Face­lifting». Der alte Fussboden sowie die in die Jahre gekommenen Pflegebetten wurden ersetzt und LED-Licht montiert.

Nun erstrahlt der «Wiedenpark» in neuem Licht. Das Leben findet wieder in frischen, hellen und heimeligen Räumen statt, ganz nach den Bedürfnissen der Bewohnenden.

Stiftung übernahm Betten für Flüchtlinge

Das Haus Wieden suchte nach einem geeigneten Partner, der die alten Pflegebetten weiterhin nutzen kann. Die Malteser Stiftung Aide & Assistance konnte die 32 Betten und 11 Nachttische übernehmen.

Diese wurden in einer logistischen Grossaktion am Donnerstag verladen und nach Ungarn, ins Malteser-Verteilzentrum in Budapest, gefahren. Dort werden sie nun bereitgestellt und für Ukraine-Flüchtlinge zur Verfügung gestellt.

«Es freut uns, dass das Material weiterhin Menschen Hilfe und Freude bereiten wird», sagt Domenika Schnider, Heimleiterin des Hauses Wieden. (pd)