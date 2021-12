Buchs Treffpunkt am Sonntag war das Einkaufszentrum an der Bahnhofstrasse Der Geschenksonntag bot die Möglichkeit eines stressfreien Einkaufs, aber auch zum gemütlichen Flanieren. Am gesellschaftlichen Nachmittag trafen sich Besucherinnen und Besucher aber auch bei Glühwein oder einer Tasse Kaffee zu einem Schwatz.

Weihnächtliche Stimmung mit Christbaum im Parkhof an der Bahnhofstrasse. Bild: Hansruedi Rohrer

Am Geschenksonntag von 12 bis 17 Uhr fehlten diesmal die musikalischen und gesanglichen Vorträge an der Bahnhofstrasse. Das Publikum aber zirkulierte trotzdem, wenn am Anfang auch nur zögerlich: man besah sich die Auslagen in den Schaufenstern an, liess sich in den Geschäften für mögliche Geschenkideen beraten beraten und tätigte auch Weihnachtseinkäufe.

Der schlaue Fuchs von Wirtschaft Buchs mit zwei jungen Besucherinnen. Bild: Hansruedi Rohrer

Raclette, Marroni, Glühwein oder Kaffee luden da oder dort zum Verweilen und zum gemütlich Plaudern miteinander ein. Denn auch dieser Geschenksonntag hatte seinen gesellschaftlichen Zweck erfüllt. Nämlich jenen des gemeinschaftlichen Zusammentreffens in der Adventszeit. Die Weihnachtsbeleuchtung der Bahnhofstrassse verbreitete zusätzlich Stimmung beim Eindunkeln.

Hier gibt es Giros, Hot Dogs, Burger und anderes. Bild: Hansruedi Rohrer