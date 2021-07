Buchs Tolle Stimmung und Leistungen beim Buchser Turnverein-Nachwuchs Am Samstag organisierte der Turnverein Buchs für seine Nachwuchsathleten einen internen UBS Kids Cup. 89 Kinder traten dabei an. Auch ohne Rangverlesen erhielten alle einen Preis.

Sarah Umberg beim Wurf. Bild: PD

(pd) 89 Kinder und Jugendliche traten bei guten Wetterbedingungen auf der Aussenanlage des Schulhauses Flös im Dreikampf gegeneinander an. Die Kinder absolvierten einen Sprint über 60 Meter, versuchten im Weitsprung so weit wie möglich in den Sand zu springen und den Ball möglichst weit zu werfen.

Für viele Kinder war es der erste Wettkampf überhaupt und im Vordergrund stand der Spass und die Freude am Sport in der Gruppe und dabei erste Wettkampferfahrungen zu sammeln.

Preise für alle auch ohne Rangverlesen

Die Routiniers unter den Teilnehmer konnten Ihre Leistungen der laufenden Saison weiter bestätigen oder sogar verbessern. Sie ermöglichten sich damit die Chance zu den 35 Besten des Kantons zu gehören und im August zum Kantonsfinale in St. Gallen eingeladen zu werden.

Auf ein offizielles Rangverlesen mussten die Kinder zwar verzichten, aber es ging niemand mit leeren Händen nach Hause. Alle Teilnehmer erhielten als Geschenk einen kleinen Fussball und einen Milchshake.