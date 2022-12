Buchs Suzie Candell and the Screwdrivers feierten im Fabriggli Single-Veröffentlichung Am Freitag traten «Suzie Candell And The Screwdrivers» im Fabriggli auf. Sie präsentierten ihre Single «Flames» und fünf brandneue Songs.

Seit zehn Jahren sind «Suzie Candell And The Screwdrivers» zusammen als Band unterwegs. Bild: Katja Wohlwend

Seit zehn Jahren sind «Suzie Candell And The Screwdrivers» auf den Konzertbühnen in der Schweiz und im Ausland zu sehen. Zu diesem Jubiläum traten sie am vergangenen Freitag zum ersten Mal im Fabriggli, dem Werdenberger Kleintheater in Buchs, auf.

«Es freut uns sehr, dass Suzie Candell und ihre Band heute im Fabriggli zu Gast sind. Es ist ihr einziges Konzert dieser Art in unserer Region. Das ist etwas ganz Besonderes», sagte Flavio Strässle, Fabriggli-Bandbooker. Auch dass so viele interessierte Menschen an diesem Abend den Weg ins Fabriggli gefunden haben, um «Suzie Candell And The Screwdrivers» live zu erleben, freue ihn sehr.

Mischung aus Pop-Klängen und Country-Musik

Die Band spielte nicht etwa besinnliche Weihnachtslieder, sondern eine Mischung aus modernen Pop-Klängen und traditioneller Country-Musik.

Suzie Candell präsentierte fünf neue Songs von ihrer neuen Single «Flames». Katja Wohlwend

Dabei waren gefühlvolle Balladen und rockige Stücke aus ihrer eigenen Feder, aber auch Coversongs wie etwa «The Boys Of Summer» vom US-amerikanischen Rockmusiker Don Henley. Mit ihrer warmen Stimme wusste Suzie Candell das zahlreich erschienene Publikum zu begeistern.

Höhepunkt des Abends waren fünf neue Songs aus ihrer brandneuen Single «Flames». Diese wurde in Liechtenstein aufgenommen und in der amerikanischen Stadt Nashville von Aaron Chmielewski abgemischt und gemastert. Schliesslich wurden sie am vergangenen Freitagabend im Fabriggli, dem Werdenberger Kleintheater, zum ersten Mal vor Publikum auf­geführt. Darunter der Titelsong «Flames». Dieser handelt von der Magie der Liebe.

Im Lied «My Heart Is On Fire» wiederum drückt Suzie Candell ihre Leidenschaft und Verbundenheit zu Pferden aus. Teil der neuen Single «Flames» ist auch der Titel «Hold On». Damit konnten die sechs Musikerinnen und Musiker 2016 den Radio L-Bandcontest «‘s Bescht vo do» gewinnen.

Eine grosse Ehre für Suzie Candell

Das Publikum zeigte sich den ganzen Konzertabend begeistert. Viele wippten zum Takt oder schwangen ausgelassen das Tanzbein. Somit endete dieses facettenreiche Konzerterlebnis mit lang anhaltendem Applaus.

Dieses wird nicht nur dem anwesenden Publikum noch lange in bester Erinnerung bleiben, sondern auch Suzie Candell selbst, wie sie sagt: «Hier im Fabriggli auftreten und meine erste Single vorstellen zu dürfen, hat mir sehr viel bedeutet. Es hat mir ganz viel Spass gemacht und es war mir eine grosse Ehre.»