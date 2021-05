Buchs Stromversorgung nicht beeinträchtigt: Wie vom Wind zerzauste Piratenfahnen flatterten Abdeckvliese an Masten und Leitungen Der Föhn hat ganze Vliesbahnen, die über Feldern angebracht waren, zerstört und herumgewirbelt. Bäume, Büsche und auch zwei Strommasten bildeten die Endstation für die Vliesstoffe.

Wie eine zerrissene Riesenfahne hängt das Abdeckvlies aus der Landwirtschaft am Strommast. Bilder: Heini Schwender

Riesige weisse Bahnen von Abdeckvlies, wie sie in der Landwirtschaft zum Einsatz kommen, hingen am Dienstag an zwei Strommasten südlich des Flaggalaplatzes in Räfis.

Andere Vliesstoffe blieben in Büschen und Bäumen hängen.

Die heftigen Windböen haben die Vliese von den Äckern weggerissen und durch das Tal gewirbelt. Einige blieben an Bäumen und Büschen entlang des Werdenberger Binnenkanals hängen.

Zwei Strommasten einer Gemeinschaftsleitung von SAK (St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG) und der Axpo sahen aus, als wären sie mit grossen, vom Wind allerdings arg zerzausten Flaggen versehen. Die Vliesstoffbahnen haben die Stromversorgung nicht beeinträchtigt.

Die ‹Flagge ›des zweiten Strommasts sah nicht so spektakulär aus.

Allerdings wurden diese Leitungen abgeschaltet, als Fachleute der SAK am Dienstagnachmittag auf die hohen Masten kletterten und diese von den Vliesabdeckungen befreiten. Auch diese Abschaltung hat nirgends zu Stromunterbrüchen geführt, wie von der Medienstelle der Axpo zu erfahren war.