Buchs Streit unter Frauen: Tätlichkeiten auf dem Parkplatz – Polizei sucht Zeugen Am Donnerstag gerieten zwei Frauen an der Alvierstrasse in Buchs aneinander. Die Kantonspolizei St.Gallen sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.

Wegen einem Streit auf einem Parkplatz musste die Kantonspolizei St.Gallen am Donnerstagnachmittag ausrücken. Symbolbild: Kapo

Am Donnerstag, gegen 14.30 Uhr, ist es auf einem Parkplatz an der Alvierstrasse in Buchs zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen gekommen. Wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilt, waren am Streit eine 43-jährige sowie eine 67-jährige Frau beteiligt. Dabei kam es zu Tätlichkeiten zwischen den beiden.

Die Kantonspolizei St.Gallen bittet Personen die den Vorfall beobachten konnten, sich auf dem Polizeistützpunkt Mels, Telefon 058 229 78 00, zu melden. (kapo)