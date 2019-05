Buchs: Stiftung und Kanton unterstützen neuen Spielplatz mit spielerischer Bewegung für alle Generationen

Am 28.Mai bietet die Betriebsgruppe des Generationen-Spielplatzes Kappeli den ersten der kostenlosen und spielerischen Kurse für jung und alt an. Sie finden bis im Dezember, mit Ausnahme der Schulferien, jeweils am Dienstag von 10 bis 11 Uhr und am Donnerstag von 14.30 bis 15.30 Uhr auf dem Spielplatz statt – bei jeder Witterung und ohne Anmeldung. Leiterinnen sind Silvia Montonato und Esther Dütschler.

An der Generationen verbindenden Bewegungsstunde wird gemeinsam Kraft und Gleichgewicht trainiert, geturnt, gerannt, gelacht, balanciert und vieles mehr.

Die Kursdaten sind jeden Dienstag ab 28. Mai bis 2. Juli sowie 13. August bis 17. Dezember; jeden Donnerstag ab 6. Juni bis 4. Juli, 15. August bis 26. September, 24. Oktober bis 19. Dezember. (ts)