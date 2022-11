Buchs Sprung in die berufliche Zukunft: An der Diplomfeier der HF Buchs wurden die besten Absolventen der Lehrgänge geehrt Christian Müller aus Stein (AR) schloss seinen HF-Studiengang als Agrotechniker mit der Bestnote 5,7 ab.

Alexander Vetsch aus Buchs (Mitte) zusammen mit Preisverleiher Yunus Ok, Thyssen Krupp Dynamic Components Tex Center AG (links) und Daniel Miescher, Rektor bzbs. Heidy Beyeler

Die Organisation der Diplomfeier der Höheren Fachschule (HF) Buchs bzbs war vorbildlich strukturiert mit einem verlässlichen Drehbuch.

Für eine aufgelockerte Stimmung sorgte Musiker Enrico Venzin während den Feierlichkeiten mit besonderen musikalischen Einlagen.

Ansprachen mit Anerkennungen

Marcel Brändli, Leiter Weiterbildung bzbs, erinnerte sich bei seiner Festrede an die damalige Diplomfeier beim Abschluss seiner Ausbildung und verzichtete deshalb auf die übliche Laudatio. Er attestierte den 50 Diplomandinnen und Diplomanden die guten Leistungen, die sie währen ihrer HF-Ausbildung die letzten drei Jahre erbracht hatten und betonte, dass ein derartiges Diplom für die erfolgreichen Absolventen ein wichtiger Meilenstein bedeute. «Ihr habt eine Leistung erbracht, die einer Königsdisziplin gleichkommt.»

Dabei zeigte Brändli die Probleme der vergangenen drei Jahren auf, mit denen die Absolventen zusätzlich konfrontiert wurden: mit ständigen Veränderungen wie Maskenpflicht, Zertifikatspflicht, Präsenzunterricht. So lernten die Diplomanden, die ihre Ausbildung berufsbegleitend absolvierten, nicht nur fachliches Wissen in ihrem Bereich kennen. Sie lernten auch mit Flexibilität umzugehen.

Bester Preisträger ist seit August in Kanada tätig

Nach den Ansprachen moderierte Alexander Congiu, HF- Leiter bzbs, die Übergabe der Diplome mit der Ehrung der besten Absolventen der Höheren Fachschule mit den sechs verschiedenen Studiengängen. Das sind: Betriebswirtschaft HF (zwölf Diplomanden); Wirtschaftsinformatik HF (elf Diplomanden); Unternehmensprozesse HF (sechs Diplomanden); Maschinenbau Vertiefungsrichtung Produktionstechnik HF (zwei Diplomanden); Maschinenbau Vertiefungsrichtung Konstruktionstechnik HF (sieben Diplomanden) sowie Agrotechnik HF mit zwölf Diplomanden.

Vier Preisträger erreichten die Note 5,2, ein Preisträger schaffte die Gesamtnote von 5,4. Mit der Note 5,7 wurde Christian Müller, Agrotechniker aus Stein (AR) in Abwesenheit ausgezeichnet. Sein Diplom empfing stellvertretend sein Vater, Fredy Müller, Landwirt in Stein, weil der beste Preisträger dieses Jahres, Christian Müller, seit August in Kanada tätig ist.

Der zuletzt präsentierte Studiengang beinhaltet eine etwas andere, unterschiedliche Ausbildung gegenüber den fünf anderen Studiengängen, wie Koni Höhener, HF-Leiter Agrotechnik, erklärte. «Wir bieten ebenfalls einen berufsbegleiteten Lehrgang, haben allerdings ein Privileg: Der Unterschied ist bei uns, dass es am Freitagabend oder Samstag keinen Unterricht gibt. Wir können bei den Landwirten unter der Woche Unterricht machen. Dazu kommt, dass wir verschiedene Standorte ausserhalb des Hauptstandorts der Landwirtschaftsschule Rheinhof Salez haben; beispielsweise im Kanton Thurgau an der Landwirtschaftsschule Arenenberg oder im Kanton Graubünden, am Plantahof.»

Preisträger der Lehrgänge

Christian Müller (Stein AR), HF Agrotechnik, 5,7; Alexander Vetsch (Buchs), HF Maschinen bau Vertiefungsrichtung Konstruktionstechnik, 5,4; Sandro Kremmel (Grabs), HF Maschinenbau Vertiefungsrichtung Produktionstechnik, 5,2; Yannick Toth (Altstätten), HF Wirtschaftsinformatik,5,2; Djordje Jankovic (Heerbrugg), HF Unternehmensprozess, 5,2; Raphael Coop, (Schellenberg FL), HF Betriebswirtschaft, 5,2.