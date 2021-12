Nach dem umwerfenden Erfolg im letzten Jahr realisiert der Verein d’Gass in der Bahnhofstrasse Buchs auch heuer wieder die Wunschbaum-Aktion. Seit Mittwoch und noch bis am 20. Dezember steht ein sieben Meter hoher Christbaum in der Gass, an welchem Wunschzettel aufgehängt werden können.