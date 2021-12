Buchs Raubüberfall auf Buchser Lebensmittelgeschäft – Polizei sucht Zeugen Am Montagmorgen hat sich ein Raubüberfall in einem Buchser Geschäft ereignet. Ein unbekannter Täter konnte dabei einige hundert Franken Bargeld erbeuten und flüchtete anschliessend in unbekannte Richtung.

Symbolbild: Kapo SG

Wie die St.Galler Kantonspolizei in einer Mitteilung vom Montag schreibt, hat der unbekannte Täter kurz vor 6.20 Uhr ein Lebensmittelgeschäft in Buchs betreten und sich mit einem Artikel zur Kasse begeben. Als die Verkäuferin die Kasse öffnete, stellte der Täter sich hinter sie. Anschliessend forderte er unter einem vorgehaltenen Messer die Herausgabe von Bargeld. Der Unbekannte griff anschliessend in die Kasse, konnte einige hundert Franken Bargeld entnehmen und verliess danach das Geschäft in unbekannte Richtung.

Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung ein. Auch Diensthunde kamen zum Einsatz – ohne Erfolg. Der Täter ist nach wie vor flüchtig.

Polizei sucht Zeugen

Die Kantonspolizei sucht nun Zeugen. Personen, die den Täter auf der Flucht vom Lebensmittelgeschäft beobachten konnten, werden gebeten, sich beim Polizeistützpunkt Mels unter der Telefonnummer

058-229-78-00 zu melden.

Zum Tatzeitpunkt trug der unbekannte Täter graue Trainerhosen, grau/weisse Nike-Schuhe und ein schwarzes Oberteil mit einer schwarzen Kappe und schwarzem Mundschutz. (kapo/lex)