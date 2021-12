Buchs Petition fordert mehr autofreie Samstage – Präsident von Wirtschaft Buchs erklärt, was dagegen spricht: «Der Verkehr ist für die Einkaufszentren überlebenswichtig» Die IG «Buchser Samstig» will durch weitere autofreie Samstage an der Bahnhofstrasse in den Sommermonaten zusätzliche Veranstaltungen jeder Art ermöglichen. Nun nimmt Rolf Pfeiffer, Präsident von Wirtschaft Buchs, Stellung zur aktuellen Petition.

Rolf Pfeiffer, Präsident von Wirtschaft Buchs, betont: «Der Verkehr ist für die Einkaufszentren überlebenswichtig.» Bild: Thomas Schwizer

«Es geht um die Existenz der Ladengeschäfte im Zentrum und damit um viele Arbeitsplätze.» Das sagt der Präsident von Wirtschaft Buchs, Rolf Pfeiffer, über die aktuelle Petition der IG «Buchser Samstig». Diese will mit weiteren autofreien Samstagen an der Bahnhofstrasse Buchs in den Sommermonaten zusätzliche Veranstaltungen jeder Art ermöglichen.

«Sehen und gesehen werden ist wichtig»

Wirtschaft Buchs macht die Argumente der Ladenbetreiber im Zentrum öffentlich, um deren Befürchtungen aufzuzeigen. Rund zwei Drittel der örtlichen Handelsmitglieder lehnen die Idee der Petition nämlich ab.

Die deutliche Mehrheit wiederholt ihre Argumente, die sie seit Jahren gegen eine autofreie Bahnhofstrasse ins Feld führt. Ein gewisser Autoverkehr sei für das «Sehen und Gesehen werden» erwünscht und wichtig. Ein gewisses «Grundrauschen», zu dem auch der Verkehr beiträgt, gehöre zum Zentrum. Die Einführung der Begegnungszone mit Tempo 20 und Vorrang für Fussgänger habe sich inzwischen positiv auf die Situation für die Kundschaft und Flaneure ausgewirkt.

Zudem würden so die umliegenden Quartiere weniger belastet und die Parkflächen und Tiefgaragen könnten optimal genutzt werden. Rolf Pfeiffer betont: «Der Verkehr ist für die Einkaufszentren überlebenswichtig. Beispiele dafür gibt es in der Region zur Genüge.»

Erfahrung zeigt Umsatzeinbussen

In den Sommermonaten ist die Strasse im Zentrum bereits an sechs bis sieben Samstagen autofrei. Rolf Pfeiffer nennt als Beispiele Buchs + Sound, Buchs4Kids, Harleytreffen, Buchserfest oder Frühlingsmarkt. Die Mehrheit der Gruppe Handel habe nichts gegen diese Anlässe. Klar sei aber, dass sie sich wirtschaftlich nicht auszahlen. Die Erfahrung zeige: Veranstaltungen im Buchser Zentrum wirken sich sogar negativ auf die Umsätze der kleinen und grossen Geschäfte aus. Auch Studien hätten bestätigt, dass reine Fussgängerzonen ertragsmindernd seien.

Wenn die Strasse auch für kleinere Veranstaltungen wie Konzerte oder Vereinsauftritte gesperrt würde, wie es die IG wolle, dann bleibe der grösste Teil der Strassenfläche leer und die Bahnhofstrasse wirke wie ausgestorben. «Halbherzige Anlässe» würden bezüglich Qualität, Niveau und Attraktivität nicht zu den Buchser Handelsgeschäften passen, stellt Pfeiffer fest. Grosse Bedenken hat er auch zur Finanzierung weiterer Veranstaltungen, für welche Wirtschaft Buchs keine Mittel habe. Gewerbe und Handel würden für eine Weiterentwicklung des Buchser Zentrums einstehen, betont er. Er spricht die Steigerung der Attraktivität bestehender Anlässe an. Um das Einkaufserlebnis attraktiver zu machen, sei auch die Beteiligung von mehr Geschäften am längeren Abendverkauf anzustreben, was auch Marketing Buchs vehement unterstützt. In diesem Rahmen seien Auftritte von Vereinen, zum Beispiel Konzerte von Musikgesellschaften, umsetzbar. Dafür brauche es aber keine Sperrung der Bahnhofstrasse.

Einladung an die IG für Gespräche

Der Präsident von Wirtschaft Buchs macht der IG ein Gesprächsangebot. «Auch unser Anspruch ist: Wir wollen das Buchser Zentrum voranbringen.» Er lädt deren Vertreter ein, sich bei ihm zu melden. Rolf Pfeiffer appelliert im Gespräch mit dem W&O: «Setzen wir uns doch an einen Tisch, bringen wir unsere jeweiligen Argumente vor, hören wir einander zu und diskutieren wir miteinander.» Dabei könne möglicherweise ein gemeinsamer Nenner gefunden werden für die Weiterentwicklung des Zentrums.