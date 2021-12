Buchs «Ohne Kinder keine Stadt» ist jetzt ein Verein Der Verein «Ohne Kinder keine Stadt» bietet Kindern zwischen 8 und 14 Jahren ein Gefäss, in dem sie ihre Meinungen und Ideen austauschen und ihre eigenen Projektideen einbringen können.

Die Mitglieder der ersten Stunde sind stolz auf ihren Verein «Ohne Kinder keine Stadt». Bild: PD

Mit OKKS ist kein gehörntes Tier gemeint. Ausgesprochen als «O-Ka-Ka-Es» handelt es sich um den abgekürzten Namen des neu gegründeten Vereins «Ohne Kinder keine Stadt». Die Vereinsgründung geschah am 1. Dezember in feierlichem Rahmen im B-one am Marktplatz.

Mitglieder sind aktuell zehn Kinder aus Buchs. Sie treffen sich einmal im Monat und bestimmen selbst die Aktivitäten des Vereins. Ihr Ziel ist es, die Partizipation von Kindern in Buchs zu fördern.

Viele Anliegen der Kinder wurden diskutiert

OKKS ist schon seit fast zwei Jahren aktiv und blickt unter anderem auf zwei Kinderversammlungen, einer Ausstellung in der Bibliothek Buchs, einem Treffen mit dem Stadtpräsidenten von Buchs sowie Teilnahmen am KiJu-Tag und dem kürzlich vom KOJ Werdenberg organisierten Tag der Kinderrechte zurück. Es sind schon viele Ideen entstanden und verschiedene Anliegen von Kindern diskutiert und gesammelt worden.

Was davon verwirklicht werden kann, wird sich in Zukunft zeigen. Klar ist, dass die Kinder dabei auf die Unterstützung durch Erwachsene angewiesen sind, die ihren Ideen eine Chance geben. Als solche verstehen sich die Mitglieder des Vorstandes Mara Wehrli Sieber (Präsidentin), Sonja Vogel, Corinne Sprecher und Fred Rohrer. (pd)