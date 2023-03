Buchs Musikverein Buchs-Räfis organisiert einiges im Jubiläumsjahr Vergangenen Freitag fand die Hauptversammlung des Musikvereins Buchs-Räfis im Forum des BZBS statt.

Der aktuelle Vereinsvorstand mit den Kommissionsmitgliedern und die aus dem Vorstand zurückgetretenen Mitglieder. In der Mitte Alois Lenherr, der zurückgetretene Heimwirt. Bild: PD

Präsidentin Corinne Bänziger begrüsste die Anwesenden. Es wurde zu Beginn ein feiner Apéro riche serviert. Nach einer Schweigeminute für einen verstorbenen Musikkollegen startete die Versammlung pünktlich.

Corinne Bänziger blickte auf das vergangene Jahr zurück. Sie berichtete unter anderem erfreut, dass die schwierigen Coronajahre gut gemeistert wurden und man nun motiviert in das Jubiläumsjahr ge­-

startet sei.

Neuuniformierungsfest als Abschluss des Jubeljahres

Dieses Jahr feiert der Musikverein sein 20-jähriges Bestehen. Über das ganze Jahr verteilt ­finden deshalb mehrere Veranstaltungen statt. Gestartet wird mit dem Frühlingskonzert am 6. Mai.

Der Musikverein ist im Jubiläumsjahr Organisator des Kreismusiktages Sarganserland Werdenberg, welcher am 17. Juni auf dem Gelände der BZBS abgehalten wird. Das Sponsoring sei bereits gut angelaufen, erläuterte die Präsidentin, und man hoffe auf weitere wohlwollende Unterstützung aus der Bevöl­kerung.

Im November wird die Delegiertenversammlung des St. Galler Blasmusikverbandes in Buchs durchgeführt. Als krönender Abschluss des Jubeljahres findet das Neuuniformierungsfest am 25. November in der Aula Flös statt.

Neue Mitglieder in den Verein aufgenommen

Nach diesem kurzen Ausblick in die nähere Zukunft widmete man sich dem erfreulichen Thema Eintritte. Einstimmig und mit Applaus wurden sechs Personen in den Verein aufgenommen.

Dieses Jahr mussten die PR- Verantwortliche des Vereinsvorstandes und ein Teil der Kommissionen neu besetzt werden. Als Ersatz für die PR konnte Silvia Bevivino gewonnen werden, Joel Guntli übernimmt das Amt in der Jugendkommission und Antonia Frey waltet als zusätzliche Archivarin. Die Arbeit der zurücktretenden Mitglieder wurde mit einem Präsent gewürdigt.

Christian Netzer und Alois Lenherr verabschiedet

Christian Netzer wurde mit viel Applaus und einem Geschenk aus dem Amt als Archivar entlassen, welches er seit 2005 mit viel Freude ausgeführt hat und in diesen Jahren etliche Noten für die Musikantinnen und Musikanten angepasst und umgeschrieben hat.

Mehr als 30 Jahre lang war Alois Lenherr in verschiedenen Funktionen und Bereichen für den Musikverein tätig. Während 22 Jahren war er der geschätzte Wirt des Vereinslokals Rietli. Mit viel Herzblut war er immer dabei, hat unzählige Vermietungen terminiert, immer zum Rechten geschaut und die Buchhaltung der Vereinslokale gewissenhaft geführt.

Die Musikanten und Musikantinnen bedankten sich bei ihm mit lange anhaltendem Klatschen, einem Korb mit Produkten aus der Region und einem persönlichen Geschenk.

Zum Abschluss gab die Präsidentin die Möglichkeit, die allgemeine Umfrage zu nutzen. Nach dem offiziellen Teil wurde die Versammlung bei gemütlichem Zusammensitzen und einem Dessert beendet. (pd)