Buchs Mädchen üben Umgang mit Ball: Grosse Motivation im Schnuppertraining Die Basis im Frauenfussball ist im Werdenberg gelegt. Um aber die Teams langfristig zu stärken, braucht es immer wieder frischen Wind.

Reinschnuppern in die Sportart Fussball: Auf der Rheinau in Buchs ging es zur Sache. PD

Nach etwas mehr als zwei Jahren Unterbruch fand letzten Dienstag auf der Buchser Rheinau wieder ein Schnuppertraining des MFF Werdenberg statt. MFF Werdenberg steht für Mädchen- und Frauenfussball im Werdenberg, wurde vor fünf Jahren von ehemaligen Spielerinnen ins Leben gerufen. Das Ziel, den Frauenfussball in der Region zu fördern und zu stärken und Mädchen die Möglichkeit zu geben, in einem Mädchenteam Fussball zu spielen, wird unter anderem mit solchen Schnuppertrainings umgesetzt.

Schon im Schnuppertraining war gute Balltechnik gefragt. PD

Ebenfalls wird die Zusammenarbeit mit anderen Vereinen aus der Region gesucht, um noch mehr in die Region herauszutragen, damit künftig Trainings oder Schnuppertrainings auch auf anderen Plätzen möglich sind.

Mädchen- und Frauenteams langfristig stärken

Aktuell spielen etwa 70 Mädchen und Frauen in vier Teams. Der Frauen- und Mädchenfussball boomt – und somit verzeichnet der MFF Werdenberg, der aktuell auf der Anlage des FC Buchs trainiert und die Heimspiele auch dort austrägt, während der Saison regen Zuwachs. Um aber die Teams langfristig zu stärken, braucht es Schnuppertrainings, wie es letzten Dienstag stattgefunden hat.

Rasch zeigte sich, welche Mädchen bereits Übung mit dem Ball am Fuss haben. PD

Auch am Dienstag durfte der Organisator des Schnuppertrainings einige junge Spielerinnen, vielleicht zukünftige Bachmanns oder Dickenmanns, begrüssen. Motiviert wurden Bälle um Stangen geführt, in Kleintore versenkt und natürlich noch «gmätschlet». Alles in allem war es nach einem Unterbruch von zwei Jahren wieder ein gelungener Event.

Das nächste Schnuppertrainingsevent ist auf den Frühling 2022 geplant. Und jene, die nicht so lange warten wollen, trainieren sogleich beim MFF Werdenberg mit. (pd)