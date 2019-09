Der FC Buchs macht den Sack zu Umrahmt von einer Traumkulisse siegte der FC Buchs am Wochenende stark gegen den FC Triesenberg und sahnte die drei Punkte ab. Ursina Marti

In der ersten Halbzeit noch zu vorsichtig, schossen die Buchser in der zweiten Spielhälfte gleich vier Tore. Bild: Ursina Marti

Nach der unnötigen Niederlage in Landquart antwortete das Buchser Team gegen die bisher ungeschlagenen Triesenberger mit einer überzeugenden Leistung. 4:0 hiess es am Schluss für den Rheintaler Sieger und die Freude war zu spüren, die sie mit nach Hause nahmen.

Zu Beginn lief es aber harzig, in den ersten 45 Minuten wurde gekämpft, die Rechnung ging aber nicht ganz auf. Immer wieder konnte Buchs den Ball vor das gegnerische Tor spielen, hin­ein wollte der Ball aber nicht. Gekämpft wurde aber weiterhin beiderseits und keiner konnte am anderen so richtig vorbei.

In der ersten Halbzeit zu vorsichtig

Laut Buchs-Trainer Gerardo Clemente waren beide Mannschaften in der ersten Halbzeit zu vorsichtig: «Wir haben uns zu sehr respektiert, sie uns – wir sie, das konnten wir in der zweiten Halbzeit ein bisschen lösen.» In der Pause nahm Clemente seine Jungs zusammen und dann war schnell zu spüren, dass sich der Knoten bei den 3.-Ligisten aus Buchs gelöst hat.

Mentor Memeti schoss das erste Tor für Buchs

Nach einer Stunde bekamen sie nach einem Handspiel einen Penalty zugesprochen, dieser wurde aber nicht im Netz versenkt. Buchs liess sich auch davon nicht unterkriegen und kam nach langem Warten endlich in Schwung. Daniel Varela Pereira setzte sich stark am Flügel durch und Mentor Memeti (62’) beendete die Szene mit dem ersten Tor. Endlich wurden alle vom langen Warten erlöst und Buchs war nicht mehr zu bremsen. Nach dem 1:0 folgte dann der freudige Einsatz von Kevin Rohrer (72’), er schloss an und konnte durch ein gutes Zuspiel von Mentor Memeti das 2:0 sichern. Kurz darauf war nochmals Kevin Rohrer (80’) am Ball und reagierte sauber auf eine Abwehr vom gegnerischen Torhüter, er blieb dran und schoss zugleich das 3:0 für Buchs.

Nichts mit «aller guten Dinge sind drei», Buchs wollte mehr. Wieder durch ein sauberes Zuspiel schoss Buchs den vierten Treffer, erzielt von Mattia La Regina in der 82. Minute.

Buchs war nicht mehr zu bremsen

Bis zum Schluss waren die Buchser nicht mehr zu bremsen und darauf war mit Abstand ihr Trainer Clemente am meisten stolz: «Niemals hätte ich mit diesem Resultat gerechnet, ich sage immer ein 1:0 reicht, ausserdem glaube ich die Triesenberger haben nach dem 2:0 aufgegeben und zogen nicht mehr richtig mit. Sie waren müde und unsere Kräfte waren eindeutig noch stärker.» Seine Jungs hätten genau das umgesetzt, was sie wollten und das habe am Schluss zu diesem Top-Resultat geführt.