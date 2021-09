Buchs «Lang gehegter Traum geht in Erfüllung»: Einweihungsfest fürs neue Kirchgemeindehaus Nach gut dreijähriger Planungs- und Bauphase darf die evangelische Kirchgemeinde Buchs am kommenden Wochenende ihr neues Kirchgemeindehaus einweihen.

Das neue Kirchgemeindehaus kann am Wochenende entdeckt werden. Gerd Hayenga

Ein lang gehegter Traum gehe in Erfüllung, schreibt die Kirchgemeinde in einer Mitteilung. Nach den Sommerferien ist der Betrieb im neuen Gebäude gestartet und hat sich bereits bewährt. Jetzt steht das Fest auf der Agenda und die Kirchgemeinde hat das Programm den aktuellen Bestimmungen entsprechend angepasst.

An diesem Samstag besteht von 9 bis 17 Uhr die Möglichkeit, das Kirchgemeindehaus in Gruppen mit maximal 30 Personen zu besichtigen. Bei den halbstündigen Führungen werden die Räume vorgestellt und entdeckt. Von den Teilnehmenden werden Kontaktdaten erfasst und im Kirchgemeindehaus gilt Maskenpflicht. Im Aussenbereich stehen Speis und Trank bereit. Die Teilnahme bzw. Anmeldung erfolgt ab 9 Uhr vor Ort.

Gottesdienst für Gross und Klein

Am Sonntag gibt es um 10 Uhr einen Festgottesdienst für Gross und Klein. Zu Beginn feiern Erwachsene und Kinder gemeinsam und erleben, was das Motto «Zusammen Kirche sein» bedeutet. Für die Kinder geht es dann in ein eigenes Programm ins neue Kirchgemeindehaus. Die Grossen feiern in der Kirche weiter mit abwechslungsreicher Musik, Predigtinput und einer Talkrunde zum Neubau. Im Anschluss an den Gottesdienst kann das neue Gebäude entdeckt werden. Bis 15 Uhr gibt es Spiel-, Bastel- und Malmöglichkeiten, ein Quiz und Verpflegung für alle.

Für den Sonntag braucht es im Gottesdienst und im Kirchgemeindehaus ein Covid-Zertifikat. Die Kirchgemeinde freut sich darauf, das Einweihungswochenende mit vielen Gästen zu feiern, heisst es in der Mitteilung weiter. (pd)