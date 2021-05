Buchs Klares Ja zu beiden Jahresrechnungen 2020 19,9 Prozent Stimmbeteiligung bei der Urnenabstimmung in der Stadt Buchs.

Die Buchserinnen und Buchser stimmten der Jahresrechung der Stadt sowie dem EW Buchs deutlich zu. Bild: Heini Schwendener

Am Sonntag hat die Bürgerschaft der Stadt Buchs an der Urne statt an einer Bürgerversammlung über die beiden Anträge des Stadtrates abgestimmt. Die Stimmbeteiligung betrug 19,9 Prozent.

Mit 1142 Ja gegen 114 Nein haben die Buchserinnen und Buchser die Jahresrechnung 2020 und die Verwendung des Ertragsüberschusses der Stadt Buchs gutgeheissen.

1149 Ja gegen 106 Nein lautet das Resultat der Abstimmung über die Jahresrechnung 2020 und die Verwendung des Jahresergebnisses des Elektrizitäts- und Wasserwerks der Stadt Buchs.

2,32 Millionen Franken besser als budgetiert

Die Stadt Buchs hat die Jahresrechnung 2020 mit einem Überschuss von 2,383 Millionen Franken abgeschlossen. Budgetiert worden war lediglich ein Überschuss von 61 300 Franken. Der Ertragsüberschuss wird dem Eigenkapital zugewiesen, das per Ende 2020 55 643 Millionen Franken betragen hatte.

Stadtpräsident Daniel Gut schreibt dazu im Vorwort der Jahresrechnung: «Der Grund für diesen Überschuss waren vor allem die höheren Einnahmen bei den Grundstück- und Beteiligungsgewinnsteuern. Die daraus resultierende Eigenkapitalerhöhung ist äusserst willkommen, insbesondere vor dem Hintergrund der zunehmenden Verschuldung, die durch die Realisierung der Investitionsvorhaben entstehen würde.»

Für das laufende Jahr hat die Stadt Buchs ein Defizit budgetiert. Über das Budget 2021 hat die Buchser Bürgerschaft gegen Ende des vergangenen Jahres abgestimmt, damals noch an einer Bürgerversammlung.

Das Geschäftsjahr des Elektrizitäts- und Wasserwerks der Stadt Buchs (EWB) fiel etwas durchzogen aus. Das Jahresergebnis war mit 559 448 Franken zwar positiv, es lag aber um 2 470 398 Franken unter dem budgetierten Jahresgewinn von 3 029 846 Franken.

Die Coronapandemie hat sich auf verschiedene Geschäftsbereiche des EWB negativ ausgewirkt, ausserdem hat das Stadtwerk im vergangenen Jahr wichtige Investitionen in die Zukunft getätigt.