Buchs Kein Weg ist zu weit für ein gutes Bild: Gian Ehrenzeller erhält Radio- und Fernsehpreis Der Radio- und Fernsehpreis der SRG Ostschweiz 2021 geht an den Buchser Gian Ehrenzeller, Fotograf bei Keystone-SDA.

Preisträger: Gian Ehrenzeller aus Buchs. PD

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte – umso wichtiger ist es, beim Abbilden mit Respekt und journalistischer Sorgfalt vorzugehen, wie es in einer Medienmitteilung von SRG Ostschweiz heisst. Gian Ehrenzeller schafft unverwechselbare, authentische und pointierte visuelle Aussagen. Dabei scheut er keinen Aufwand, fährt für ein Bild Kilometer weit und ist stets mit hoher Motivation dabei. Ehrenzeller ist kein Spartenfotograf. Er deckt in Graubünden und der Ostschweiz alles ab: von den Appenzeller Silvesterchläusen bis zum World Economic Forum in Davos.

Journalistisches Rüstzeug beim W&O gelernt

1987 in Buchs geboren, lebt Gian Ehrenzeller heute in Valens. Nach der KV-Lehre arbeitete er als Journalist beim «Werdenberger & Obertoggenburger» und absolvierte berufsbegleitend den MAZ-Diplomlehrgang Printjournalismus in Luzern. 2013 stieg er als Volontär und als Stellvertretung bei Keystone ein. Seit 2014 ist er dort fest angestellt.

Der mit 10000 Franken dotierte Preis wird am Mittwoch, 8. Dezember 2021, um 19 Uhr im Pfalzkeller des Regierungsgebäudes in St. Gallen überreicht. Der Anlass ist öffentlich. Anmeldung erforderlich an info@srgostschweiz.ch bis spätestens 5. Dezember 2021. Zutritt nur mit Covid-Zertifikat und ID. (pd)