Buchs In fahrunfähigem Zustand mit Auto gegen Mauer geprallt – 30-Jähriger verletzt Am Samstag, kurz vor 1.10 Uhr, ist ein 30-jähriger Mann mit seinem Auto auf der Altendorferstrasse gegen eine Mauer geprallt. Er wurde dabei unbestimmt verletzt. Der Mann wurde als fahrunfähig eingestuft.

Am Auto entstand Totalschaden. Bild: Kapo SG

Der 30-jährige Mann fuhr mit seinem Auto von Wildhaus kommend auf der Altendorferstrasse Richtung Buchserberg. Dabei prallte sein Auto gegen eine Betonmauer am rechten Strassenrand. Der Mann wurde unbestimmt verletzt und musste vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden.

Wie es in der Polizeimeldung heisst, wurde der 30-Jährige als fahrunfähig eingestuft. Die Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen ordnete bei ihm die Entnahme einer Blut- und Urinprobe an. Am Auto entstand Totalschaden. (kapo/chs)