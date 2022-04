Buchs Gute Stimmung und Zuversicht an der Generalversammlung Wirtschaft Buchs Wirtschaft Buchs hat gestern in der Aula OZ Flös die 10. Generalversammlung speditiv abgehalten.

Für den langjährigen Einsatz durch Präsident Rolf Pfeiffer verdankt: René Hilty (Bild links) und Martin Hinder. Bild: Armando Bianco

Die Organisation Wirtschaft Buchs hat gestern in der Aula OZ Flös ihre 10. GV durchgeführt. Die Jahresrechnung von Wirtschaft Buchs schliesst mit einem Überschuss in der Höhe von rund 1632 Franken ab, der Gewinn wird dem Vereinsvermögen gutgeschrieben. Das Budget 2022 sieht einen Ertragsüberschuss in der Höhe von 800 Franken vor. Der Mitgliederbeitrag wurde bei 150 Franken belassen.

Guter Zusammenhalt und 8000 Arbeitsplätze

Präsident Rolf Pfeiffer betonte in seiner Ansprache den Zusammenhalt der Mitglieder von Wirtschaft Buchs in den letzten zwei Jahren. Er freute sich, so viele Menschen wieder persönlich zu sehen. Daran knüpfte der Buchser Stadtpräsident Daniel Gut an, der in seiner Rede die Bedeutung der Organisation für die Buchser Wirtschaft und auch für die Stadt selbst betonte. Die Mitwirkung von Wirtschaft Buchs sei grundlegend wichtig für die weitere Entwicklung, zumal in Buchs 8000 Arbeitsplätze angesiedelt sind.

Wirtschaft Buchs verzeichnete letztes Jahr 15 Austritte und 17 Eintritte. Der Verein zählt nun 267 Aktivmitglieder sowie 24 Frei- und Ehrenmitglieder, total also 291. Rolf Pfeiffer sagt:

«Damit sind wir im Kanton St.Gallen die viertgrösste Gewerbeorganisation dieser Art.»

Grosser Beliebtheit erfreut haben sich die Gutscheine von Wirtschaft Buchs. Letztes Jahr generierten diese 220000 Franken, das sind 70000 Franken mehr als im Jahr zuvor. «Das ist eine wahnsinnig gute Entwicklung», sagte Rolf Pfeiffer.

Für das laufende Jahr wurden an der HV mehrere Projektkredite genehmigt: 4000 Franken für die Beflaggung der Bahnhofstrasse, 5000 Franken für den Treffpunkt Buchs an der Wiga 2023 und 2500 Franken für die Durchführung der Swiss-Skills in Buchs.

Ein Ressort im Vorstand bleibt vorläufig vakant

Nach dem Rücktritt von René Hilty als Leiter KMU bleibt dieses Ressort vorläufig vakant. Er wurde vom Präsidenten für seinen enormen Einsatz während seiner Tätigkeit im Vorstand verdankt. Das Ressort Handel wird neu von Patrick Cantieni geleitet, er ersetzt die zurückgetretene Jessica Remele. Im Amt bestätigt wurden die weiteren Vorstandsmitglieder Peter Keller-Giger (Bildung), Silvia Montonato (Frauen), Manuel Zangger (Kommunikation) sowie Präsident Rolf Pfeiffer. Verabschiedet wurde Rechnungsrevisor Martin Hinder, ersetzt wird er durch Philipp Kuster, der diese Tätigkeit nun zusammen mit Kurt Giger ausübt. Martin Hinder war seit 1996 ein Teil von Wirtschaft Buchs und wurde entsprechend gewürdigt.

Darüber hinaus wurden mehrere Person nach langjähriger Zugehörigkeit zu Freimitgliedern ernannt und ebenfalls verdankt.