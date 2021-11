Buchs Gospelkonzert regte zum Mitmachen an «Gospel im Werdenberg» führte am Samstag und Sonntag auf, was während drei Monaten eingeübt wurde. Im kommenden Jahr feiert der Projektchor das zehnjährige Bestehen.

Eine Band begleitete die Auftritte von «Gospel im Werdenberg» in der Evangelischen Kirche in Buchs.

Obwohl die Reihen des Chors in diesem Jahr weniger dicht gedrängt waren als sonst, begeisterten die Konzerte von «Gospel im Werdenberg» die Zuhörerinnen und Zuhörer in der Evangelischen Kirche.

Der rund 60-köpfige Chor unter der Leitung von Simon Griesinger gab Songs wie Soul’s Anthem von Tori Kelly, Love Theory von Kirk Franklin oder God Is Here vom The Prestonwood Choir zum Besten. Die Gospelmusik regte das Publikum zum Mitklatschen, Mitsingen und Mitwippen an. Am Ende gab es sogar Standing Ovations.

Im kommenden Jahr feiert «Gospel im Werdenberg» mit einem grösseren Projekt das zehnjährige Bestehen. Die Proben starten im Januar.