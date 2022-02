Buchs Für 4,95 Millionen Franken: Ortsgemeinde will Hochhaus kaufen Der Verwaltungsrat bezeichnet den Kauf der Liegenschaft an der Volksgartenstrasse 47 als einmalige Chance.

Das markante Hochhaus im Gebiet Flös: Der Verwaltungsrat der Ortsgemeinde Buchs möchte vom Vorkaufsrecht Gebrauch machen. Bild: Heini Schwendener

Die Eigentümerin möchte ihr weitherum sichtbares Hochhaus im Gebiet Flös verkaufen. Seit dem Oktober 1966 besteht für die Liegenschaft an der Volksgartenstrasse 47 ein Baurechtsvertrag. Nun will die Ortsgemeinde Buchs als Grundeigentümerin ihr Vorkaufsrecht geltend machen. 4,95 Millionen Franken kostet das Mehr­familienhaus. Der Kauf ist ein Traktandum der nächsten Bürgerversammlung, die wegen der Coronapandemie am 3. April «schriftlich» stattfinden wird.

Im Baurecht sind 337 m2 Parkplatz-Parzelle und 1620 m2 Mehrfamilienhaus-Parzelle enthalten. An der Liegenschaft Volksgartenstrasse 47 besteht gemäss Heini Senn, Präsident des Verwaltungsrates, ein gewisser Sanierungsbedarf. Die Ortsgemeinde verfüge dafür aber über die notwendigen Mittel und sei auch bereit, diese ein­zusetzen. Im Hochhaus gibt es 16 Vier- Zimmer-Wohnungen, in denen grösstenteils langjährige Mieterinnen und Mieter leben. Alle Wohnungen sind besetzt. Zur Liegenschaft gehören auch 15 Garagen.

Mietzinseinnahem von rund 210'000 Franken pro Jahr

Jährlich generiert das Gebäude Mietzinseinnahmen von rund 210'000 Franken. Im Gutachten und Antrag an die Ortsbürgerschaft heisst es, die Finanzierung dieses Geschäfts sei über die Bank sichergestellt. Der Wert der Liegenschaft wird den Anlagen im Finanzvermögen gutgeschrieben.

Um das Hochhaus herum besitzt die Ortsgemeinde Buchs drei über 50-jährige Mehrfamilienhäuser. 2017 hat der Verwaltungsrat diese eigenen Liegenschaften im Flös einer Situationsanalyse unterzogen. Sie zeigt auf, dass grössere Investitionen in diese Liegenschaften weder aus wirtschaftlicher noch aus raumplanerischer Sicht Sinn machen würden.

Das wichtigste strategische Entwicklungsgebiet

Die Ortsgemeinde Buchs möchte das grosse Entwicklungspotenzial auf dem Areal Flös nutzen und es gesamthaft entwickeln. Der Verwaltungsrat erhob es darum zum wichtigsten strategischen Entwicklungsgebiet der Ortsgemeinde. Da passt natürlich das Hochhaus in der Nachbarschaft, das allerdings bestehen bleiben wird, dazu. Im Gutachten und Antrag zum Kauf der Liegenschaft Volksgartenstrasse 47 für 4,95 Millionen Franken heisst es: «Der Verwaltungsrat sieht hier eine einmalige Chance zur Arrondierung des strategischen Schwerpunktgebiets Flös und möchte vom Vorkaufsrecht Gebrauch machen.»

Um das Entwicklungspotenzial an dieser zentralen Wohnlage noch zu verbessern, erwarb die Ortsgemeinde Buchs im Jahr 2018 die Liegenschaften Volksgartenstrasse 50 und Flösweg 1. Damit hat der Planungsperimeter 7158 m2 erreicht, hinzu kämen nach dem Kauf des Wohnhauses weitere 1957 m2.

Im Zentrum der Gesamtentwicklung des Areals Flös steht für die Ortsgemeinde Buchs eine gemischte Nutzung mit Kindergarten (heute steht schon einer hier), altersgerechtem Wohnraum und Wohnungen mit erschwinglichen Mietzinsen.