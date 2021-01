Buchs Führerausweis weg: Der Atemalkohltest nach einem Selbstunfall war positiv Am Donnerstagmorgen, kurz nach 7.10 Uhr, ist eine 50-jährige Frau auf der Langäulistrasse gegen eine Leitschranke geprallt.

Nach einem Unfall auf der Langäulistrasse in Buchs wurde der Autofahrerin der Führerausweis abgenommen. Symbolbild: Kapo SG

(wo) Gemäss Mitteilung der Kantonspolizei fuhr die 50-Jährige mit ihrem Auto auf der Autobahn A13 von St. Margrethen Richtung Chur. Bei der Ausfahrt Buchs verliess sie die Autobahn über die Ausfahrt in Richtung Langäulistrasse. Kurz vor dem dortigen Kreisverkehr prallte ihr Auto gegen die rechtsseitige Leitschranke. Anschliessend kollidierte das Auto mit der gegenüberliegenden Leitschranke und blieb auf der Fahrbahn stehen.

Führerausweis wurde der Frau abgenommen

Durch die Angehörigen der Kantonspolizei St.Gallen wurde bei der Frau ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser zeigte einen positiven Wert an. Der Führerausweis wurde ihr auf der Stelle abgenommen. Am Auto der 50-Jährigen entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren tausend Franken.