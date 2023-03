Buchs Fichten und Förderung aus der Region für die International School Lenkungsausschuss Hightech Campus Buchs besichtigte neues Schulhaus der International School Rheintal (ISR).

Der Lenkungsausschuss besichtigte die Baustelle der International School Rheintal in Buchs. Bild: PD

Das neue Schulhaus der ISR befindet sich aktuell im Bau. Es ist Teil des Hightech Campus Buchs; einem Netzwerk zur Förderung von Visionen, Kom­petenzen und Menschen. Um die engmaschige Vernetzung der Bildungsinstitutionen, Forschung und Industrie konzeptionell weiter voranzutreiben, tagt der Lenkungsausschuss regelmässig. Projektleiter Marco Tho­ma sieht den Hightech Campus unter anderem als konkrete Massnahme zur Gewinnung von Fachkräften und als Investition in den Wirtschaftsraum Alpenrheintal, heisst es in einer Medienmitteilung.

Seit dem Spatenstich Ende Oktober 2021 schreiten die Bauarbeiten, die vollumfänglich von der Hilti Family Foundation Liechtenstein getragen werden, für das neue Schulhaus samt Doppelturnhalle zügig voran. Geplant ist, dass die neuen Räumlichkeiten im August bezogen werden. Um den Neubau und die positive Entwicklung zu spüren, lud Heiner Graf, Vorstandsvorsitzender der ISR, seine Kolleginnen und Kollegen im Lenkungsausschuss zur Baustellenbegehung ein.

Auf dieser berichtete er viel Wissenswertes über die Hintergründe. Bei der Materialwahl wurde bewusst auf einheimisches Fichtenholz gesetzt. Zudem werden im Aussenbereich einheimische Pflanzen zur Förderung der Biodiversität gepflanzt. Die über 1000 Quadratmeter grosse Ruhe- und Lernzone auf dem Dach der Doppelturnhalle ist zur Hälfte mit Solarpanels überdacht. Mit diesen und weiteren Massnahmen wird die Bauherrschaft dem Nachhaltigkeitsanspruch der Geldgeber gerecht.

Die Strategie hat in der Region etwas ausgelöst

Nicht nur auf der Baustelle hat sich die ISR entwickelt, sondern auch was die Schülerzahl betrifft. Vor drei Jahren wurden 120 Schülerinnen und Schüler unterrichtet, heute sind es bereits 176. «Die sichtbare Vorwärtsstrategie hat im Umfeld etwas ausgelöst. Wir dürfen uns über einen erfreulichen Zuwachs an neuen Schülerinnen und Schülern freuen», sagt Heiner Graf voller Stolz. Mit dem Neubau ist die ISR in der Lage, der stetig wachsenden Nachfrage nach einer internationalen Ausbildung in der Region nachzukommen und bis zu 300 Schülerinnen und Schüler aufzunehmen.

Durch das Beispiel der ISR sieht sich der Lenkungsausschuss darin bestärkt, sich weiterhin voller Tatendrang für den Hightech Campus und insbesondere für den Bau des Campus Towers einzusetzen. Denn schliesslich gebe es keinen anderen Ort im Vierländereck, an dem auf so kleinem Raum sämtliche Stufen der Bildung durchlaufen werden können, heisst es in einer Medienmitteilung. Aktuell absolvieren rund 5500 Personen ihre Grund- und Weiterbildung am Hightech Campus Buchs. (pd)